加拿大大巴遇事故24名中国游客受伤 4人伤势严重

原标题：（国际）中国驻加拿大使馆就中国游客交通事故启动应急机制
新华社渥太华6月4日电（记者李保东）加拿大媒体4日报道一辆载有中国游客的巴士当天在加拿大发生交通事故，中国驻加拿大使馆表示已启动应急机制。
据加拿大广播公司报道，一辆载有37名中国游客的巴士4日下午在安大略省普雷斯科特地区的高速公路上发生交通事故，事故造成24人受伤，其中4人伤势严重。
中国驻加拿大使馆发言人杨云东在电话中告诉新华社记者，中国驻加使馆高度重视，已启动应急机制，正在与加拿大有关部门联系核实情况。（完）
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