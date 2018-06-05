吕秀莲哽咽：民进党让台湾“沦亡” 我切腹自杀

原标题：吕秀莲哽咽称：民进党让台湾“沦亡” 我切腹自杀

前台湾地区副领导人吕秀莲（图片来源：台湾《中时电子报》）

海外网6月5日电 这两天，民进党内部戏有点多。民进党方面日前刚刚确定提名“立委”姚文智参选台北市长，落选的前台湾地区副领导人吕秀莲大为不满，一怒之下与民进党断绝了关系。有台媒曝出，吕秀莲在媒体专访时语出惊人，含泪称“台湾若在民进党执政下‘沦亡’，要切腹自杀。”

吕秀莲：台湾若在民进党执政下“沦亡”，我切腹自杀

据《中时电子报》报道，民进党选对会早前进行民调，吕秀莲败给了姚文智。台媒透露，吕秀莲在接受访问时提到民调“语带玄机”，直指民调就是变魔术，“这几天高，过几天就把它变低了”。

吕秀莲称，一般人觉得她参选台北市长是眷恋权位，其实她所想的是，民进党2018年若没“攻下”台北市，2020一定会失去政权，未来可想而知。她还称，政党轮替没什么了不起，但台湾不能亡，希望自己能当上台北市长，守住山海关。

据了解，吕秀莲在专访中更哽咽起来称，民进党若再不好好整治，或是以小人之心度君子之腹，她将以死相逼，任何人可以辱骂她，但她不忍心看到台湾在民进党执政下“沦亡”，若真是如此，“我要切腹自杀！”

与民进党“分手”获蔡英文挽留 吕秀莲：相见不如不见

吕秀莲日前发出声明，以“道不同，不相为谋”跟民进党说“Bye Bye”，并称“民进党已经跟我没有关系”，但身兼民进党主席的蔡英文希望亲自拜会并慰留。

蔡英文办公室秘书长陈菊4日称，民进党秘书长洪耀福已打电话给吕秀莲，表达蔡英文想亲自拜访她的意愿，民进党上下正全力挽留吕秀莲。陈菊还称，“台湾现在情势非常艰难，民进党也处于一个艰难的时刻，需要大家团结，如果内部对选举提名有不够满意的地方，都可以再检讨，希望吕秀莲给民进党一次沟通说明的机会。”

对此，吕秀莲4日接受台媒专访时仅以6个字回应：“相见不如不见！”（海外网 李萌）

责任编辑：张玉