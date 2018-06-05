原标题：台军疑导弹误射！蔡英文面前有不明物体坠落冒白烟

图片来源：台媒

海外网6月5日电 昨天（4日）台军发生F16坠机事故，今天（5日）又曝出汉光九鹏导弹射击出现失误，蔡英文面前有不明物体坠落并出现浓浓白烟，一度传出是导弹掉落，引发周边欣赏的军事迷惊呼。

台军再曝演习事故 疑似导弹坠落

据台媒消息，今早蔡英文前往台湾屏东九鹏基地视察精准武器实弹射击，不料进行第五次天弓导弹射击时，不明物体竟在发射架前数公里公里处掉落基地内，冒出浓浓白烟。

对此，台防务部门陈中吉稍早受访解释，这是靶机发射后加力器脱离，属于正常情形。陈中吉称，靶机加力器在飞行时脱离属正常情形，但这枚加力器掉落于草皮附近，可能因天候干燥，进而引发火势，但火势已经扑灭。

据了解，今天的精准武器实弹射击，在天弓导弹部分，9点07分开始发共发射7枚导弹，仅6发成功发射，第5发发射时后，不明物体掉落基地内造冒白烟，但后续仍持续进行试射。

报道称，目前仍进行空对空、海对空等项目的导弹射击，这次包括天弓一、二型、鹰式、爱国者、雄三等中长程导弹都会操作，演习将模拟“解放军战机从台湾东部海域发射对空对地巡弋导弹，袭击台东部重要军事基地，届时军方将分别以爱国者导弹及天弓导弹进行拦截，验证台军防卫能力。”

据悉，去年六月底，“中科院”九鹏基地实施实弹射击，同样有2枚鹰式导弹出现状况，分别在台26县道78公里处上空、海滩引爆。

台军F-16坠毁事故 飞行员确认殉职

台军“汉光演习”第一天发生事故，一架F-16坠毁。据台媒消息，台军方4日晚间证实，已找到飞机残骸，并发现台空军飞行员军服，经过鉴识小组鉴定，证实飞行员吴彦霆殉职。据前往搜救的救难人员表示，飞机撞击点距棱线只有十多米，只要再飞高那么一点点，也许就能避免悲剧发生。

据台湾《联合报》报道，4日下午1点43分，参与“汉光演习”的一架F-16单座战机（机号6685号）在东北角上空失联，雷达最后消失光点在基隆暖暖和瑞芳四脚亭一带粗坑口，往龙门谷方向。随后基隆市第二大队暖暖消防队立刻派人搜山，几乎同时，台消防部门也接获登山客报案，说在五山分雷达站附近步道听到巨大撞击声，还看到疑似战机残骸。（海外网 庞晟）

责任编辑：张玉