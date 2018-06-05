河南濮阳市一中濮阳县公安局涉公款购烟酒被通报

原标题：河南濮阳通报：濮阳市一中、濮阳县公安局涉嫌公款购买烟酒

为推动全市落实中央八项规定精神以案促改工作，进一步巩固全市作风建设成果，按照《中共河南省纪委关于持之以恒正风肃纪确保五一端午期间风清气正的通知》和市委、市政府《贯彻落实中央八项规定实施细则精神的实施办法》的要求，近期，市纪委组织人员，重点围绕违规吃喝问题，在市城区范围内开展了监督检查。现将检查中发现的2018年1月以来涉嫌存在违规违纪问题的单位通报如下：

1。涉嫌违规公款吃喝的单位：市农科院、市人才中心、市红十字会、市120急救中心、市人口和计划生育药具管理站、市动物卫生监督所、濮阳县妇幼保健院、开发区畜牧局等；

2。涉嫌公款购买烟酒的单位：濮阳市一中、濮阳县公安局等。

本通报下发后，市纪委相关室、县（区）纪委、市纪委派驻纪检组将对检查中发现的问题线索进行核实。

端午节临近，各级纪检监察机关要强化监督执纪问责，密切关注“四风”新动向，以钉钉子精神盯住重要节点、重点领域、关键环节，坚决防止“四风”问题反弹回潮。要进一步畅通监督举报渠道，创新工作方式方法，整合监督检查力量，加大明察暗访力度，对检查发现的违规违纪问题线索快速落实。凡是违纪问题发生在党的十九大之后的，属于典型的顶风违纪，务必从严从重查处；凡是顶风违反中央八项规定精神的典型问题，不仅要严肃处理当事人，还要从严追究所在单位的主体责任和监督责任。要强化案件通报的震慑效果，坚持越往后执纪越严，为党风政风持续好转、化风成俗提供坚强的纪律保证。市纪委将继续紧盯突出问题，持续开展监督检查，不断巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

中共濮阳市纪委

濮阳市监察委

2018年6月4日

来源：“濮阳发布”微信公众号

责任编辑：张玉