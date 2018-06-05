日本花王执行社长：世界战略就是重视中国的战略

原标题 日本花王执行社长：我们所说的世界战略，就是重视中国的战略

日本花王株式会社执行社长村上由泰

[环球时报记者 孙秀萍]我们所说的世界战略，实质上就是重视中国的战略”。这是日本花王株式会社执行社长村上由泰说的一句话，也充分体现了他的经营观。花王公司自从2008年进入中国市场，直到2017年业绩才有所好转，大约7、8年都是赤字经营，但是他们却坚持下来，等到了春天。

嘉娜宝，这个品牌对于中国人来说，并不陌生。其产品也在逐渐被中国女性认知，但是销售业绩并不见好。有好的产品，却卖不出去，这是花王公司的苦恼。在中国市场的大约10年间，公司一步一个脚印，努力开发适合中国人的产品。为了了解中国人对护肤的要求，她们多次深入中国人家庭，了解女性的护肤观，和育儿观。因为除了护肤品之外，花王还生产儿童用纸尿布等。这些都是通过研发人员经过多次走访中国家庭，才开发成型的商品。经过了解得知，花王公司在中国合肥有一家生产纸尿布的公司，但是化妆品还都是在日本生产后，出口到中国的。

花王化妆品事业在中国的进程

村上社长说，花王公司是非常喜欢中国的，他本人也曾经在中国工作了4年左右，感受到中国人的热情和友好。最初去中国的时候，还感到担心，会不适应。可是，去了之后，包括他的家人，都受到了中国人的很多帮助，度过了非常愉快的赴任期。这也是花王公司能够在大约10年没有盈利的情况下，坚持下来的原因之一。

本报记者提问，是什么原因阻碍了花王在中国的发展？村上社长回答，主要是公司投入过大，雇佣了大量的护肤咨询员等，其次是品牌种类过多，使得品牌缺乏竞争力。今后，公司将集中力量，继续发挥花王在护肤研发能力方面的科学优势，和嘉娜宝的美之感性，统合优质品牌，把只限在欧洲销售良好的主力产品，如“SENSAI”等产品也投放到中国市场，同时继续发挥被中国消费者认知产品的优越性，增强既定优良品牌在中国的认知度。同时重视网络等无国界销售，而公司无国界销售的重点仍然是中国，把资金投向中国市场，也就是投放到了可以产生利润的市场，因此我们对今后公司在中国的发展充满信心。

责任编辑：张岩