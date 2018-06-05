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日本花王执行社长：世界战略就是重视中国的战略

日本花王执行社长：世界战略就是重视中国的战略
2018年06月05日 16:07 环球网
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　　原标题 日本花王执行社长：我们所说的世界战略，就是重视中国的战略

日本花王株式会社执行社长村上由泰日本花王株式会社执行社长村上由泰

　　[环球时报记者 孙秀萍]我们所说的世界战略，实质上就是重视中国的战略”。这是日本花王株式会社执行社长村上由泰说的一句话，也充分体现了他的经营观。花王公司自从2008年进入中国市场，直到2017年业绩才有所好转，大约7、8年都是赤字经营，但是他们却坚持下来，等到了春天。

　　嘉娜宝，这个品牌对于中国人来说，并不陌生。其产品也在逐渐被中国女性认知，但是销售业绩并不见好。有好的产品，却卖不出去，这是花王公司的苦恼。在中国市场的大约10年间，公司一步一个脚印，努力开发适合中国人的产品。为了了解中国人对护肤的要求，她们多次深入中国人家庭，了解女性的护肤观，和育儿观。因为除了护肤品之外，花王还生产儿童用纸尿布等。这些都是通过研发人员经过多次走访中国家庭，才开发成型的商品。经过了解得知，花王公司在中国合肥有一家生产纸尿布的公司，但是化妆品还都是在日本生产后，出口到中国的。

花王化妆品事业在中国的进程花王化妆品事业在中国的进程

　　村上社长说，花王公司是非常喜欢中国的，他本人也曾经在中国工作了4年左右，感受到中国人的热情和友好。最初去中国的时候，还感到担心，会不适应。可是，去了之后，包括他的家人，都受到了中国人的很多帮助，度过了非常愉快的赴任期。这也是花王公司能够在大约10年没有盈利的情况下，坚持下来的原因之一。

　　本报记者提问，是什么原因阻碍了花王在中国的发展？村上社长回答，主要是公司投入过大，雇佣了大量的护肤咨询员等，其次是品牌种类过多，使得品牌缺乏竞争力。今后，公司将集中力量，继续发挥花王在护肤研发能力方面的科学优势，和嘉娜宝的美之感性，统合优质品牌，把只限在欧洲销售良好的主力产品，如“SENSAI”等产品也投放到中国市场，同时继续发挥被中国消费者认知产品的优越性，增强既定优良品牌在中国的认知度。同时重视网络等无国界销售，而公司无国界销售的重点仍然是中国，把资金投向中国市场，也就是投放到了可以产生利润的市场，因此我们对今后公司在中国的发展充满信心。

责任编辑：张岩

花王社长战略
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