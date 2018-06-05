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神华北电胜利能源董事长隋国文涉受贿被提起公诉

神华北电胜利能源董事长隋国文涉受贿被提起公诉
2018年06月05日 16:38 澎湃新闻
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　　原标题：神华北电胜利能源原董事长隋国文涉嫌受贿案被提起公诉

隋国文隋国文

　　“最高人民检察院”微信公号6月5日消息，神华北电胜利能源公司原党委书记、董事长隋国文（正厅级）涉嫌受贿案，经内蒙古自治区人民检察院指定管辖，由包头市人民检察院审查起诉。近日，包头市人民检察院向包头市中级人民法院提起公诉。

　　检察机关在审查起诉阶段，依法告知被告人隋国文享有的诉讼权利，依法讯问了被告人隋国文，听取了其委托的辩护人的意见。包头市人民检察院起诉书指控：被告人隋国文利用担任神华北电胜利能源公司党委副书记、书记、董事长、中国神华能源公司胜利能源分公司总经理的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

　　来源：“最高人民检察院”微信公号

责任编辑：余鹏飞

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