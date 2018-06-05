民政部:没登记任何姓氏宗亲组织 已发5批非法名单

原标题：民政部：没有登记任何姓氏宗亲组织

民政部新闻办官方微博@民政微语 6月4日消息，2018年2月6日以来，民政部社会组织管理局根据社会举报和公众反映，先后发布五批涉嫌非法社会组织名单，其中包括部分姓氏宗亲组织。现结合调查情况，公告如下：

①民政部没有登记任何姓氏宗亲组织。

②对公众的举报和反映，事实清楚、证据充分的，依法予以查处；涉嫌为非法社会组织但查处线索不足的，形成名单予以公布，一方面是向社会发出警示，另一方面是希望知悉名单中组织情况的单位或人员向我局提供有关线索信息。

③根据当事人提供的证明材料并结合有关查证情况，“中华甯氏宗亲会”在香港登记，我局已将该组织从名单中移出。

④境外成立的姓氏宗亲类非政府组织在中国境内开展活动的，应当按照《境外非政府组织境内活动管理法》的有关规定到公安部门办理代表机构登记或临时活动备案。未经登记、备案，以境外非政府组织代表机构、境外非政府组织名义开展活动的，适用《境外非政府组织境内活动管理法》第四十六条承担相应法律责任。

⑤已列入名单的组织，自行解散并将有关情况的说明和解散声明提交我局的，我局可视其具体情节将其从名单中移出。

来源：@民政微语

责任编辑：余鹏飞