官员贪腐神技能：掂红包知重量 炒股成“股神”

原标题：贪腐神技能：PS伪造账单、掂红包知重量、炒股成“股神”……

[编辑/王硕 统筹/陈威]为了贪腐，贪官们可谓是练就了各类“神技能”。今日，《中国纪检监察报》发文称，福建省三明市一官员多次通过PS图片处理软件伪造银行对账单掩盖其挪用征地补偿款的事实。此外，大白新闻注意到，广东省财政厅原副厅长危金峰，收受他人贿赂，数额巨大，还练就了通过拎重来估测红包金额的“本领”。还有多位官员挪用上千万甚至上亿元公款、国债资金用于炒股，一度成为“股神”。

用PS伪造账单掩盖犯罪事实

据三明市纪委消息，2010年4月9日，福建省三明市明溪县瀚仙镇花园村党支部原支部委员、出纳温玉耀，利用职务便利，将其负责保管的花园村账户中的征地补偿款29万元借给他人周转使用。期间，温玉耀多次通过伪造银行对账单的方式掩盖其挪用征地补偿款的事实。

今日（6月5日），《中国纪检监察报》发表文章称，2010年4月，温玉耀把当年村集体正常支出后剩余的29万余元转到自己朋友吴某的账户，吴某顺利归还了银行的贷款。可后来，银行因考虑风险问题，并未对吴某发放贷款。

此后，温玉耀先后几次从吴某手中拿回1000至20000不等的资金，共计5万多元。但温玉耀并未把钱转到村里的账户，而是自己挥霍掉了。

钱没有入账，一定会被人发现，这怎么办呢？温玉耀想到自己会简单使用PS图片处理软件，便萌生了用处理过的对账单蒙混过关的念头。

2010年6月，正值财务半年报账，温玉耀便把银行凭据的复印件扫描到电脑里，通过PS图片处理软件，修改了对账单上的日期、金额、利息等数据，以此顺利通过了经管站的报账检查。

2017年5月9日，明溪县纪委给予温玉耀开除党籍处分。2017年7月3日，温玉耀因犯挪用公款罪被明溪县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。

落马厅官掂红包重量估钱

2012年10月25日，广东省纪律检查委员会发布消息称，经广东省委批准，广东省纪委对广东省财政厅原副厅长危金峰严重违纪问题进行了立案检查。

经查，危金峰在担任广东省财政厅副处长、处长、副厅长期间，利用职务之便和职务影响，为他人谋取利益，于1998年至2012年间，先后多次收受他人贿赂，数额巨大；通过非法倒卖土地获取巨额暴利等。

据他交代，在其任财政厅副处长以后，春节等节日期间收受有关市县领导干部和财政系统人员送的红包共数百万元，仅2012年春节前后，就收受27人次所送礼金70余万元。

久贪成“精”，到后来，危金峰甚至练就了通过拎重来估测红包金额的“本领”。

2012年春节期间，危金峰到平远县工业园参观一稀土公司，并说会支持公司的发展，在危金峰离开时，该企业老板将一个装有30万元现金的书包放在危金峰的车上，危金峰拎一拎重量，关上车门满意地说：“放心，全力支持你们公司的发展。”而对于别人送的达不到心中标准“重量”的红包，危金峰甚至会厚颜无耻地当面呵斥。

贪官挪用上亿公款成“股神”

据《中国纪检监察报》报道，中国邮政储蓄银行原行长陶礼明，在5年内与他人合谋多次恶意超发数亿元国债，将其中约3.4亿元国债资金挪用于炒股、投资理财，供个人牟利。

2012年6月11日，中国邮政储蓄银行在其官方网站发布公告，确认陶礼明因涉嫌个人经济问题正在协助有关部门调查，于2012年12月底被正式批捕。

毕业于中央财经大学、曾任某国有大银行国际金融研究所研究人员的陶礼明，有着国企高管中罕见的学术背景，是金融界公认的“有能力的银行家”。

在陶礼明等人合伙挪用的超发国债资金中，有多次直接汇入证券营业部用于炒股，或汇入北京华融投资管理公司、东正投资公司、远望创业投资公司等进行委托投资。截至案发，中邮储国债专户中，尚有4271.8万元资金未归还。

同样，桂林市公路管理局一财务处原处长毕正峰，从2010年至2014年，53次挪用公款进行炒股、消费，累计金额达1180余万元。

此外，金融系统的官员成为“股神”，有得天独厚的优势。

2015年7月，轰动一时的第16届主板发审委委员邓瑞祥涉“老鼠仓”一案在上海开庭。

据调查，邓瑞祥利用李某等5个账户，在2009年3月到2013年8月，涉嫌利用“老鼠仓”交易41只股票，趋同交易金额2.3亿元，盈利约700万元，是不折不扣的“专业型股神”。

在近年的审计报告中，官员为亲友谋取炒股福利更被列入“重大违法违规（纪）问题情况”。

而2015年6月23日，证监会发行监管部处长李志玲被证监会作出行政开除处分。通报中称，李志玲“配偶违规买卖股票”。

来源：大白新闻

责任编辑：余鹏飞