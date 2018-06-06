一文读懂：上合青岛峰会新闻中心到底什么样？

原标题：探访！上合青岛峰会新闻中心到底什么样？

6月6日上午，上海合作组织青岛峰会新闻中心正式对外开放。这个境内外媒体记者未来几天工作的大本营，到底长什么样子呢？

小新带你去一探究竟！

一走进新闻中心，会看到一位特殊的工作人员——机器人“六六”。他集咨询、问路、导航于一身，还具备外语对话功能。

如果海内外记者在新闻中心“迷路”，“六六”可以直接将客人带到目的地。

迎宾机器人“六六”

当听到音乐，“六六”还可以跟着伴奏“翩翩起舞”。

机器人六六在伴奏下跳舞

六六是一位迎宾机器人，它还有几位机器人小伙伴，包括运货机器人、安防机器人，它们将一起为境内外注册记者提供服务。

安防机器人能实现24小时360度无死角实时监控，画面可实时传至监控中心。

新闻中心并不是一个新建的场地，而是选在了海尔全球创新模式研究中心，建筑风格时尚、浪漫，独具青岛特色。总建筑面积约3.5万平方米。

这是位于青岛市崂山区东海路上的上海合作组织青岛峰会新闻中心（6月3日无人机拍摄）。新华社记者 李紫恒 摄 图片来源：新华网

此次青岛峰会的很多新闻发布会、会议采访报道都将在这里进行。

为此，新闻中心设立了取证中心、咨询台、公共工作区、新闻发布厅等29个工作小组，保证每一个记者都能安全方便的进行报道。

公共工作区宽敞明亮，设有多台电脑。值得注意的是，电脑里都安装了包括英语、中文、俄语等7种语言输入法，能够让记者们更加顺畅的工作。

此外，在工作台上还有同声传译设施，提供16种语言的同声传译，方便记者即时准确了解大会嘉宾发言。

目前，来自青岛高校的志愿者们已经开始上岗工作，他们都是主动报名来参加这次志愿服务的。

这370多名志愿者，分别来自青岛的石油大学、海洋大学和青岛大学，有英语和俄语基础。

新华社记者 李紫恒 摄 图片来源：新华网

整个新闻中心，处处体现着节俭、环保、创新、科技、特色的理念。

所有的隔断搭建都是定制生产，到现场快速拼装，不产生任何灰尘、有毒有害气体及废弃物等。

为了保证信号的通畅，新闻中心按照百兆桌面、千兆汇聚、万兆上联的网络设计，应用大数据、智能化科技管控系统确保有线、无线网络安全、稳定、高速。

广电设备、信号源均采用双备份，故障发生时可瞬间切换至备份设备。

怎么样，这个新闻中心是不是集环保科技与舒适方便于一身！未来几天，会有什么样精彩的新闻，从这里发出？ 让我们拭目以待吧！

责任编辑：张岩