原标题：落马官员的那些房产，最后怎么样了？

据相关消息，日前，北京二中院拍卖了海南的两套房产，其中在三亚房产的溢价40万后成交，在海口房产的则流拍，这两套房的前主人为原国土部局级官员孙英辉及其情妇刘君。

像这种落马官员房产被拍卖的事情不是个案。“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，在今年5月，有买家以3752.5万元的最高价竞得了北京市朝阳区林萃东路1号院的一套房产，每平方米单价超过16万元。

值得注意的是，该房产为山西省国土厅原厅长李建功涉案房屋。涉案人李建功在1956年6月17日出生于山西省平陆县，原任山西省国土资源厅厅长，户籍地山西省太原市杏花岭区。2014年11月，李建功在山西省国土厅厅长任上落马，后于2015年3月被双开，现已判刑。

李建功后来后悔道，自己的问题主要是以下几点：一是大肆收受贿赂，违规为他人办理审批事项；二是对全省国土系统腐败案件多发有监管不力之责；三是对家属子女管教不严，为他人谋取不正当利益；四是违反党政干部不得经商办企业的规定，违规投资入股经商；五是采取不正当手段藏匿财产找关系说情，开脱罪责。

而且，他还说：“对儿子的教育和管理我失之于宽，没有起到严父的作用，我用贪来的钱为他买房子、居然让他知道和参与，真是太荒唐了。我是一个不负责任，甚至混账的父亲，不仅自己不廉洁犯罪还传导给儿子，对不起父母对我的教诲，是害了他们母子，是我亲手毁了一个好端端的家。”

这样的教训无疑是深刻的。从以往落马官员的案例来看，房产往往是权钱交易的重要“载体”之一，当腐败案件公之于众后，涉案房产的问题也会引起外界的高度关注。

《中国纪检监察报》曾刊登文章称：“房地产领域是官员腐败的重灾区。官商勾结、多占住房和办公用房超标现象十分普遍。在2013年以来被巡视的21个省份中，有20个省份发现了房地产腐败，占比高达95%”。而且，在过去的中央巡视组在地方巡视时还发现，一些领导干部存在以权谋房的问题。

所谓以权谋房，就是利用自己手上的权力以权谋私，不论是受贿还是索贿，常在房产上“打主意”“想点子”。比如，已经落马的河北省秦皇岛市北戴河区供水总公司总经理马超群，被调查时，除了在家中搜出1.2亿元现金之外，竟然还拥有68套房产。

还有一些官员的谋私手段是以所谓“低价”获得房产。比如，已经落马的北京市委原副书记吕锡文，在担任西城区和北京市领导期间，对辖区国有企业金融街集团给予帮助扶持，从金融街开发集团开发的高档小区中以低价为自己购买一套住房后，陆续为家人、亲戚购买五套住房。据了解，这其中的购房价与市场价相差上千万元。

还有一些官员的问题属于“违规分配谋房”。比如，据天津市纪委2016年11月的消息，天津市河东区综合执法局副局长孟晓光，在担任区房管局办公室主任期间，在无拆迁购房证明情况下，违规购买三套经济适用房，供本人及亲属居住。孟晓光受到党内警告处分，并被责令按规定补交购房差价款。要消除类似问题，反腐力度和深度的持续是必要的。而且，要扎紧制度的笼子，把权力放在阳光下时刻接受监督。

责任编辑：余鹏飞