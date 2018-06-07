部长的高考往事：外长王毅差点没能上大学

原标题：部长的高考往事：王毅差点没能上大学

来源：长安街知事

今天上午，2018年高考拉开帷幕。恢复高考41年以来，数以亿计国人的命运经此改变。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，很多高级领导干部通过高考脱颖而出，走上不一样的人生道路。

16岁上大学的副省长

今年1月，河海大学副校长陈星莺当选江苏省副省长，她是一位16岁就上大学的“学霸”。1964年9月，陈星莺出生于无锡。她的父亲早年毕业于黄埔军校，曾在抗日战争中浴血奋战，1949年随部起义后，在无锡市江南中学做老师。

从初中开始，陈星莺展示出过人的学习能力和聪慧天赋，曾经包揽了学校数学、物理、化学、语文、外语五门课程竞赛的第一名。1980年，在老师的鼓励下，她跳级参加高考，被南京工学院（现东南大学）电力系统及自动化专业录取。当时她还不到16岁，这成为无锡城里一时热议的新闻话题。

1984年，还不到20岁的陈星莺以优异的成绩大学毕业，分配到华东水利学院（现河海大学）做教师。

王毅差一点没能上大学

国务委员、外交部长王毅是恢复高考后的第一届大学生。在黑龙江生产建设兵团当了8年知青后，王毅于1977年参加高考，当时24岁，称得上是“高龄考生”。1978年，他进入北京第二外国语学院，就读于日语专业。

当时外语学院招生，对考生年龄做出的限制是：不能超过25岁，王毅差一点因此与大学失之交臂。

“站在起跑线上，第一个深切感受是这一刻来之不易。1978年初，当我背着行囊第一次走进二外的大门，我似乎仍然不能完全相信这一事实。这一天，对于我，对于我们这一代人，都太重要了，也到来得太艰难了。”王毅在母校四十年校庆出版的《二外四十年》一书中撰文回忆说。

图片来源：《环球人物》

王毅对文学、历史情有独钟，在北大荒当知青时，他利用业余时间读了不少文史等方面的书，还在黑龙江的各大报刊上发表了一些作品。时隔多年后，王毅的同学虽已记不清当年高考的作文题目，但他们却清楚地记得，王毅高考时的语文成绩是班里的最高分。

“认真”是王毅给大学同窗留下的最深刻的印象，“他的认真表现在做任何事情上，不论大事还是小事”。日语班几乎每天都要进行小测验，很多同学已经对“每日一考”习以为常，就算考不好也不放在心上，但王毅不然，“他会因为偶尔一次成绩不理想而自责，然后加倍用功学习，下次考试成绩一定就会上来。”

大学期间，王毅先后发表了两篇日语专业论文和一篇翻译作品，其中一篇发表在国内知名的日语研究刊物《日语学习与研究》上。一般情况下，能在这本核心期刊上发表论文的都是些学者级的人。“一个本科生能做到这点非常不容易，这让王毅在学校一鸣惊人。同学们都敬佩他的勤奋和努力。”大学同学陈燕生对这件事记忆犹新。大学毕业时，王毅的功课成绩几乎门门第一。

给知青们讲“剪刀差”的“小郭”

很多领导干部都有当知青插队的经历，现任银保监会主席郭树清也是如此。1974年，从内蒙古四子王旗一中高中毕业后，18岁的郭树清作为知青，来到离学校60多公里远的红格尔公社插队。

每到冬天，草原上大雪纷飞，寒冷彻骨。在这么荒凉的地方，一些知青抽烟喝酒，打发寂寞艰苦的时光。郭树清是为数不多的不抽烟不喝酒的知青之一，他对付寂寞和劳累的方式是读书。

大队书记杨登扎布记得，当时郭树清手边有成堆的书，这些书籍和资料有的是郭树清自己存下的，有的是跟别的知青借来的，其中很多书跟经济有关。

当年在红格尔公社民族用品厂上班的董正义，一直记得“挺瘦挺高、白白净净”的郭树清给知青们讲“剪刀差”这个经济学名词时“头头是道”的样子。

郭树清

杨登扎布说，大队里很多知青都是调走回城的，而郭树清是直接考上大学走的，因为他一直没有放下学习。

恢复高考后，郭树清考上了南开大学哲学系，1978年3月，他来到天津的这所名校。虽然插队耽误了几年，但郭树清仍然属于年龄小的学生，有的同学直接喊他“小郭”。

郭树清的同学、后来的西安交通大学中文系主任焦垣生回忆说，那时候同学们学习很刻苦，教室晚上从不熄灯。后来大家约定，谁走得最晚，谁负责锁门。平日里，走得晚的学生能学到凌晨一两点，同学经常在深夜教室里看到郭树清的身影，“一半时间都是小郭锁门”。由于拿走了钥匙，第二天一早，郭树清要第一个来教室开门。

上大学时，郭树清依然对经济学保持了浓厚兴趣。焦垣生说，当时哲学系的同学整天捧着一些经典哲学著作看，而郭树清除了读哲学书，还经常捧着经济学著作读。

名字里有“清华”，大学上了北大

3月，广西自治区党委书记彭清华转任四川省委书记，虽然名字里有“清华”，但他大学读的是北大。

彭清华生于1957年4月，湖北大冶市茗山乡人。1964年起，他先后在古塘小学、白石祠中学（现茗山中学）、大冶一中完成了小学、中学和高中学业。当对，他的父母亲都在工作，彭清华一直跟着奶奶生活，由奶奶照料他的学习和生活。

“他上课总是认真听讲，下课后经常跟我一起打打乒乓球。放学后，他总是第一时间完成老师布置的作业。在学校，他既不调皮捣蛋成绩又好，很得老师喜爱。”小学同学柯昌文回忆道。

彭清华

曾教过彭清华的柯伟英老师回忆说：“清华读小学、中学时，我都教过他。他学习非常认真，上课认真听课。从不骂人，不打架，不说脏话。我第一次改清华的作文时，就暗自叫好：‘这个儿很有前途。’他的布局谋篇、审题立意、遣词造句都与众不同，有种特别的新意。”

1970年，因为父亲工作调动，彭清华也转学到大冶一中。那时，他们家到大冶市区的车很少，搭车不便。为了锻炼意志，他每天步行20多公里上学。

“清华刚进入大冶一中时，由于是从农村转过来的，同学们都看不起他，上课的第一天，同桌还特意在课桌上划了条三八线。于是我讲课时，就会特意挑选他的作文进行阅读、讲评，慢慢地，同学们就对他另眼相看了。”高中时期的语文老师黄力川说，彭清华先后担任过班里的学习委员、班长、团支部书记和学校的团委会副书记。

高中毕业后，彭清华当了一段时间的知青。高考恢复后，他于1979年参加高考，以优异成绩考入北京大学哲学系，从家乡来到了北京。1983年，品学兼优的彭清华大学毕业，分配到中央组织部工作。

责任编辑：张申