蔡英文自诩民进党很憨厚 台湾网友:史上最大笑话

原标题：蔡英文自诩：民进党很憨厚 台湾网友：史上最大笑话

蔡英文（台媒资料）

海外网6月7日电 蔡英文在6月6日出席公开活动时吹嘘称，民进党是一个憨厚的政党，努力做事，忙着做事却没有大声说出成果。对此，台湾网友嘘声四起，“今年的笑话冠军产生了”，“你最憨厚，反你的都是恶意”，这简直是“史上最大笑话”。

据台媒报道，昨日（6月6日），蔡英文在出席民进党新任主委就职活动时，声称民进党是有成绩的政党，只是比较老实。党员们要团结起来引导选民分清真假新闻，不要被对手抹黑利用。

台湾网友回呛，这些话真正悲哀的是，她真的打心里觉得自己干得不错。更有网友嘲讽，最好笑的地方是民进党党工因为蔡英文发言太低能，连上网“洗地”都做不到。

图片说明：台湾网络论坛的评论截图

台湾“公务员协会”理事长李来希直言，憨厚这个词怎么都不会和民进党扯上关系。“想想民进党对军公教人员的无情无义，砍杀自己雇员刀刀见骨的作为，再回想陈水扁全家的贪婪，全党上下吃香喝辣的，农民却在烈日下苦苦劳作。”

“这些都叫憨厚？”李来希表示再看看民进党对国民党的挖坟刨根行径，可能需要重新定义“憨厚”这个词了。

责任编辑：张岩