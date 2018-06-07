北京新丰台火车站开建:将承担京广等普速列车始发

原标题：北京新丰台火车站开建：将承担京广等普速线列车始发终到作业

日前，中铁十四局二公司承建丰台站改建工程二标段首根桩基开钻，丰台站改建工程开工。

车站规模媲美北京南站

根据规划，新丰台站北至前泥洼路，南至看丹路，新丰台火车站建成后总用地规模约125公顷，主站房40万平方米，将主要承担京广、丰沙、京原、京九、京沪普速线，京广高铁、京石城际动车组旅客列车始发终到作业。

这意味着，以后旅客可直接从丰台站乘车前往石家庄、郑州、武汉、广州等城市，这不但可以方便北京南部地区居民出行，也将缓解北京西站的客运压力。

新丰台站设计规模为12台22条到发线。有“亚洲第一大站”之称的北京南站为13台24条到发线，这意味着新丰台站的运力规模，将有望和北京南站相媲美！

方便！与两条地铁换乘

未来，站内地下可换乘地铁10号线、16号线，与北京南站等一样，旅客通过地铁可到达丰台站乘车，非常方便！

根据初步方案，新丰台火车站采用车场分层高架布置：地面层为普速车场、二层为旅客集散厅、三层为高速车场，这种站型布置在世界铁路车站设计中尚属首次。

根据目前规划，丰台站改建工程总工期为3年，预计2020年底完工！这个有着120年历史的老站改建后，将迎来“保障雄安新区建设”等全新使命。

历经百年的丰台站

丰台老火车站于1895年建成，位于丰台镇正阳大街4号，是一座具有百年历史的车站。

2010年6月20日，丰台火车站由于改扩建需要，正式宣布停办一切客运业务，115年的运营自此宣告结束。

来源：微信公号“安居北京 ”

责任编辑：余鹏飞