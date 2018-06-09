台民众警告:美舰过台湾海峡是“耍流氓”天怒人怨

原标题：台民众警告：美军舰过台湾海峡是“耍流氓” 天怒人怨

海外网6月9日电 近日，有外媒援引美国官员的话表示，美国正考虑派遣军舰通过台湾海峡，又借所谓“国防授权法草案”鼓吹“美军要适当赴台参加军演”。对此，有岛内民众怒批，“这跟流氓没有什么两样。”

据台湾联合新闻网消息，据外媒5日报道，美国官员表示，美国正考虑派遣军舰通过台湾海峡。而台防务部门发言人陈中吉急忙回应称，“这是未经证实的讯息。”台外事部门也表示，“该消息未被证实。”尽管如此，该消息一出，仍挑动很多人的敏感神经。

台网友怒批美国：跟流氓没什么两样

对于美国官员的说法，国民党前“立委”孙大千怒斥美国，“这不是爱台湾，而是在害台湾。”如果台海真的发生战争，美国是否会派兵参战？孙大千直言，当然是“不会”。

孙大千说，既然如此，美国没事派军舰穿越台湾海峡，或是放话邀请台湾地区参与军演除了不断加剧台海的紧张情势，又有什么意义？说白了，美国只是再一次把台湾当“棋子”。

北京联合大学台湾研究院副院长李振广认为，若擦枪走火，不只中美关系会受到重大冲击，台海地区将更加动荡不安。美国通过所谓“台旅法”以来，其国会对台湾问题干预力度不断加大，这对大陆、台湾地区及美国的关系均不利。

此外，台湾网友也纷纷表示，美国是在“火上浇油”，“跟流氓没有什么两样”，将引起“天怒人怨”。

外交部：美方慎重处理涉台问题

对于上述事件，国台办发言人多次指出，坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系，任何打“台湾牌”的企图都是徒劳的。

外交部发言人华春莹5日表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。（海外网 朱箫）

责任编辑：桂强