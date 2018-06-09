美组织夸中国遭疑“中国代理人” 美议员逻辑绝了

原标题：美环保组织夸中国就被疑是“中国代理人”，美议员这逻辑绝了

[环球网综合报道]“夸中国就说明是中国代理人吗？共和党议员说，有可能”——美国《纽约时报》8日以此为题报道称，美国著名的非政府环保组织——自然资源保护协会（NRDC）本月5日收到两名共和党议员的来信，要求其提供有关“与中国政府关系”的文件，并回答其“是否应当注册为外国代理机构”的问题。

据报道，这两名议员在信中声称，NRDC对美国政府采取强硬姿态，而对中国使用更温和的语气，这意味着它“在为北京的利益服务”。信中举例称，该组织从未谴责中国在南海的岛礁建设活动、反而称赞中国渔业的改革，“帮助中国政府在国际上树立环保好形象”。

《纽约时报》称，两位共和党议员的信件遭到批评。一些人认为，他们的做法与上世纪50年代的参议员麦卡锡生拉硬扯的反共姿态颇为相似。曾任NRDC驻北京高级律师的加州大学洛杉矶分校副教授王立德表示，美议员的说法“非常荒谬”，“NRDC一直努力在环保措施被削弱一事上向这届共和党政府问责。”

英国《金融时报》称，NRDC是奥巴马政府环保政策的强烈支持者，对特朗普宣布美国退出《巴黎气候协定》持批评态度。该组织5日在官网发布给美国议员的回信，否认质疑并表示：“我们的工作是在中国和其他地方提供帮助，为所有人创造更加可持续的未来，我们为此感到自豪。”（于文）

责任编辑：张玉