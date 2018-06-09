原标题：美议员推修正案阻挠解禁中兴 下周或见分晓

参考消息网6月9日报道 境外媒体称，美国商务部长威尔伯·罗斯7日宣布解除对中国电信设备制造商中兴公司的制裁，这加剧了与其所属政党议员间的对抗。这些议员打算通过一项修正案来阻止此举。

香港《南华早报》网站6月7日报道称，据美国商务部发布的声明，该协议包括针对中兴公司的10亿美元的罚金，以及在公司安插由美国选派的合规团队来阻止进一步的此类违法行为。

该和解方案还要求中兴公司准备4亿美元，交由第三方保管，为未来的任何违法行为支付罚金，并且在一个月内调整董事会和管理层成员。这使得美国对中兴公司收取的罚金迄今总计23亿美元。

4月，商务部禁止中兴公司进口美国制造的零部件，禁令有效期长达7年。这些零部件对于该公司的经营而言至关重要。

报道称，解除对中兴公司的制裁将解决一个加剧美中紧张关系的问题。不过，共和党参议员马尔科·鲁比奥和汤姆·科顿与参议院少数党领袖民主党参议员查克·舒默以及参议员克里斯·范霍伦联合起来，支持重新制定惩罚措施的修正案。

在商务部今日宣布了和解方案后，以上4位参议员发表了联合声明，说中兴公司和华为公司“对美国国家安全造成了严重威胁”。

声明说，该法律将以国防授权法修正案的形式呈现，“以应对华为和中兴等中国电信公司造成的国家安全威胁”。

商务部说：“（由商务部工业和安全局挑选的并向该部门负责的）特殊合规协调员将在该公司待10年。”

“他们的职能将是实时监督中兴公司是否遵守美国出口管制法。这是工业和安全局首次执行如此严厉的合规措施。”

罗斯还说：“这是相当严格的和解方案。这笔罚金是商务部针对任何违反出口管制法的违法对象所收取的最严厉且最大额的和解金”。

另据美国《华尔街日报》6月7日报道，特朗普政府7日宣布一项让中兴公司起死回生的协议，国会对华鹰派在对中兴的战斗中失利。但他们表明，他们向中国技术公司发起的战争远未结束。

商务部宣布协议，允许中兴恢复向美国供应商采购零部件，以防止这家公司垮掉。几小时后，一个由两党国会议员组成的小组提出一项修正案，试图废除这项协议。

试图推翻有关中兴公司的协议的努力，是共和党领导的参议院本周内第二次威胁要在一项重要政策问题上，直接对抗共和党总统特朗普。

虽然共和党人避免在贸易议程上对抗特朗普，但他们正更有准备地挑战与中兴的协议。在这个问题上，国家安全问题更加鲜明。美国官员多年来警告说，这家电信公司的设备及其竞争对手华为制造的设备可能被用来监听美国人。这两家公司都否认这种指控。

支持有关中兴修正案的国会议员，以汤姆·科顿以及参议院少数党领袖查克·舒默和参议员克里斯·范霍伦为首，他们希望把这项修正案附加在国防授权法上。针对国防授权法的投票可能在下周进行。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔没有说他是否期望这项修正案一并付诸表决，也没有说这项修正案是否可能以其他方式纳入国防授权法。

路透社6月8日报道称，8日，在发给员工的内部信中，中国中兴通讯董事长殷一民向客户、股东以及商业合作伙伴道歉。

该内部信指出，要吸取教训并切实问责，防止今后再有类似情况发生。同时要强化合规文化，进一步加强内控建设，完善公司合规体系。

信中表示，公司付出了惨痛的代价。从调查来看，直接原因是少数几名干部和员工的工作过失所引发，但其实质反映了公司在合规文化和管理上存在问题。

7日，美国商务部长罗斯在接受消费者新闻与商业频道专访时表示，已经达成解除中兴制裁的协议。图为采访视频截图。（美国消费者新闻与商业频道网站）

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责任编辑：张玉