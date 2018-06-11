运20首次与空降兵部队联合空降空投训练(图)

原标题：运20大型运输机首次与空降兵部队联合开展空降空投训练
据中国航空工业集团有限公司官方微博号6月11日发布，近日，运20大型运输机首次与空降兵部队联合开展空降空投训练，这是中国空军战略投送能力、远程空降作战能力建设的又一次跃升。
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