雄安新区首任公安局长到位 此前任职保定(图)

原标题：雄安新区首任公安局长到位

据《河北日报》微信公众号消息，河北省人民政府2018年6月1日决定：任命安增奇同志为河北雄安新区公安局局长（副厅级，试用期一年）。

公开报道显示，此前，安增奇一直在保定市公安局任职。调任雄安前，他担任保定市公安局党委副书记、常务副局长。

右为安增奇

工作早期，安增奇曾任保定市公安局党委委员、副局长兼刑侦支队长。

2006年4月，涞水县东营房村“十三王爷允祥陵”的国家一级文物“汉白玉圆雕瑞兽”被盗。随后，保定市和涞水县公安局从刑侦、技侦等部门抽调精兵强将组成专案组展开侦破工作。不到一个月，该案告破，安增奇以上述身份赶赴安新县抓捕了犯罪嫌疑人。

此后，安增奇任保定市公安局党委副书记、常务副局长。2012年8月，保定市公安局召开严厉打击经济犯罪“破案会战”新闻发布会，安增奇以上述身份通报了保定市公安局打击经济犯罪的总体情况。

2016年4月至6月，保定市曾开展“打击整治”专项行动。据通报，保定市66天破获刑事案件7319起。

安增奇称，经过广大民警两个多月的不懈努力，社会治安大局持续稳定，全市总体发案同比下降两成。其中，“两抢”案件下降41%，群众关注的爬窗入室盗窃案件下降57%。

安增奇表示，下一步，公安机关将对阻扰施工进场、破坏生态环境的案件，第一时间出手打击，消除影响，并持续开展交通、消防隐患排查整治，加强对商业场所、治安复杂区域、人员密集场所的武装巡逻，确保人民生命财产安全。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在此次赴雄安任职前，安增奇就曾处置过有关雄安的案情。

今年3月9日上午，容城县公安局根据举报，有人在微信群传播一段质疑雄安新区市民服务中心建筑质量的视频，时长9秒，视频中有人边录边说：“看见了吗？这就是雄安新区喽眼工程，他妈钢筋还露着呢，望望看，洋灰打到这儿就没了。”

据当地媒体报道，“对此，省市公安联合指导组与安增奇局长高度重视。容城县公安局迅速召集有关人员对该信息进行研判，当即成立专案组，要求溯根查源，依法查处。”

随后，警方仅用两个小时时间，就锁定了视频录制发布者，并依法将其传唤至派出所接受询问。

去年7月，据媒体报道，据河北省编制委员会的文件精神，雄安新区公安局将成立，新区公安局为副厅级，内设八个正处级机构，将从全省公安机构抽调警察精英150人。

今年2月，雄安新区公安局开始采取考试与考核相结合的方式，面向全省公安系统，通过公开选拔方式抽调部分优秀骨干民警。

随着安增奇的到任，他也成为雄安新区首任公安局局长。

责任编辑：余鹏飞