普京访华 意外揭开“狗不理”不为人知的一面(图)

原标题：普京访华意外揭开“狗不理”不为人知的一面

这两天，天津的“狗不理”包子可谓出尽了风头，不仅出现在中国招待俄罗斯总统普京的晚宴上，甚至普京还亲自动手试做了一个“狗不理”包子！

目前，天津的“狗不理”集团已宣布将这个普京做的包子永久珍藏了起来，还表示会按照普京做出的这个包子的模样向市场上推出一款“普京六褶包”的产品。

不过，“狗不理”借中俄友谊蹭的这波热度还没有结束，因为人们很快又发现了一个关于“狗不理”包子的新“热点”……

这个热点，就是这“狗不理”包子的英文名称。而且耿直哥相信，很多人恐怕都猜不到这个其实有点“土”的天津著名小吃的英文名字，居然如此高端大气上档次——甚至你乍一听这英文名字都猜不出这是一“卖包子”的……

这个英文名字，叫“Go Believe”，直译成中文就是“去相信”……

是的，你没看错，这个“Go Believe”就是天津“狗不理”包子的英文名称。而且更逗的是，耿直哥在核实这个英文名字的真实性时还发现，其实早在10年前，人家“狗不理”就已经叫这个英文名字了。

根据当时媒体的报道，在当年的北京奥运会前夕，天津市为了推广本地的特色小吃品牌搞了一个“给咱好馆子起个洋名字”的活动。于是，来自天津的一位李先生就想出了这么一个与“狗不理”三个字发音极为相似的“Go Believe”这个名字，并获得了当时“起洋名”活动中的专家的一致好评。

可在那个还没有移动互联网、微博和微信的时代，这个“狗不理”的“洋名”的热度却很快褪去了。同时，社会上对于这个名字的质疑也很快在当时的网络论坛上纷纷出现。

就连那位想出这个名字的李先生，也曾于2009年在天涯论坛上发帖，讲述了他对这个“洋名”的一些担忧，比如会不会让外国人理解不了，甚至被当成笑话。他介绍说，因为他曾去面试的一家外资企业的外国老板在得知此事后，就表达了对这个名字的“困惑”。



不过，正所谓风水轮流转。10年后的今天，在中国招待俄罗斯领导人的晚宴上，当普京亲自动手做了个“狗不理”包子的消息被俄罗斯等国外媒体报道后，大家才意外地发现了这个一度被舆论所遗忘乃至尘封的英文名字。

▲截图来自今日俄罗斯的报道

而且在今天这个中俄领导人温情互动的场合下，这个曾经被起名者自己都怀疑过的“Go Believe”，还被微博微信时代的网友们一下子赋予了很多幽默的新含义，再不像10年前那样 “尬里尬气”了…。。

所以，耿直哥也希望通过这个小故事给大家灌一小碗鸡汤，那就是在人生奋斗的路上也要一直“Go Believe”，要“去相信”，因为说不定哪天你曾经那些很“中二”的志向，就会因为你的“Go Believe”而实现。

最后，耿直哥还要告诉大家一件事，就是这“狗不理”包子的中文由来，其实真的与“狗”一点关系都没有…。。而是其创始人高贵友的小名叫“狗子”。而他卖包子时因为包子好吃，买的人多，令他忙得都顾不过来招呼客人，所以人们又有了“狗子卖包子，不理人”的调侃。于是高贵友的外号，也因此变成了“狗不理”……

责任编辑：柳龙龙