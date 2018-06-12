副部降正厅后他被查 孙政才任吉林省书记时获晋升

原标题：副部降正厅后，他被查

据吉林省纪委监委消息：吉林省人大常委会正厅级退休干部周化辰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

周化辰长期在吉林为官。曾担任多个地方要职，先后任延边州副州长，省政府副秘书长，白山市长，白山市委书记，吉林市委书记等职。2011年2月，周化辰任吉林省人大常委会党组成员、副主任，晋升为副省级。2016年1月退休。据官方简历显示，2017年3月，周化辰因严重违纪按正厅级确定退休待遇。去年4月19日，吉林市人大常委会接受了周化辰辞去吉林省第十二届人民代表大会代表职务。依照代表法的有关规定，周化辰的代表资格终止。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，去年7月，省委常委班子利用两个半天时间召开中央巡视“回头看”反馈意见整改落实专题民主生活会，在这次会议上，周化辰被点名。“会议强调，要带头严守党的政治纪律和政治规矩，深刻吸取周永康、苏荣、王珉等严重违纪违法案件教训，坚决肃清其流毒，深入开展以谷春立、周化辰等严重违法违纪案件为反面典型的警示教育，确保全省党员干部在大是大非问题上头脑清醒、立场坚定。”吉林省委曾多次召开会议，会议指出：“孙政才、苏荣、王珉给吉林事业造成的影响极其恶劣，造成的危害极其严重，是吉林政治生态的首要污染源。”省委书记巴音朝鲁和省长景俊海都曾多次强调，“要全面肃清孙政才、苏荣、王珉等流毒影响。”孙政才在2009年到2012年期间，任职吉林省委书记、省人大常委会主任。而孙政才在吉林的前任正是王珉，他在2004年到2009期间，现任任职吉林省委副书记、副省长、代省长，省委副书记、省长，吉林省委书记、省人大常委会主任。至于苏荣，虽然官不至吉林省委书记，但他曾长期在吉林任职重要领导岗位。1968年到2001年，在吉林工作30多年，离开吉林时任职省委副书记。

孙政才任吉林省委书记、省人大常委会主任时，周化辰由吉林市委书记晋升为省人大常委会副主任。

周化辰简历

周化辰，男，汉族，1952年6月生，河北迁安人，中共党员，1968年12月参加工作，大学文化。曾任吉林省人大常委会副主任。

1968.12——1972.09，河北省迁安县大同庄村知青；

1972.09——1973.02，吉林省敦化市翰章公社知青；

1973.02——1976.02，吉林省敦化市翰章公社新乡小学教员；

1976.02——1979.12，吉林省敦化市翰章公社新乡村委会副主任、村党支部副书记，书记；

1979.12——1980.03，吉林省敦化市翰章乡中心校教员；

1980.03——1986.01，吉林省敦化市翰章乡政府生产助理、乡农工商公司副经理，乡党委副书记、乡长；

1986.01——1986.08，敦化市工业局副局长；

1986.08——1987.05，敦化市乡镇企业局副局长、局长兼党委书记；

1987.05——1990.02，敦化市市长助理、市乡镇企业局局长；

1990.02——1995.12，敦化市副市长；

1995.12——1997.08，敦化市委副书记，市长；

1997.08——1999.02，敦化市委书记；

1999.02——2001.03，延边朝鲜族自治州副州长；

2001.03——2003.02，吉林省政府副秘书长兼办公厅副主任、党组成员；

2003.02——2003.12，吉林省政府副秘书长、办公厅党组成员；

2003.12——2004.01，白山市委副书记；

2004.01——2004.02，白山市委副书记、副市长、代市长；

2004.02——2006.07，白山市委副书记、市长；

2006.07——2008.01，白山市委书记；

2008.01——2011.02，吉林市委书记；

2011.02——2011.04，吉林省人大常委会副主任，吉林市委书记；

2011.04——2016.01，吉林省人大常委会副主任。

2016年1月，退休。2017年3月，因严重违纪按正厅级确定退休待遇。

中共十七大代表。

责任编辑：余鹏飞