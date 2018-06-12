"美在台协会"新址今落成 中方：已向美提严正交涉

[“美在台协会”新址今落成 中方：已向美提出严正交涉]据报道，6月12日，“美在台协会”台北办事处举行新址落成仪式。美国务院负责教育文化事务的助卿罗伊斯等出席。

对此，中国外交部发言人耿爽12日表示，“我们对有关报道表示严重关切，并已向美方提出严正交涉”。耿爽说，必须指出，美方以任何借口派官员赴台活动，都严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，给中美关系造成消极影响。我们敦促美方恪守在台湾问题上向中方所作承诺，纠正错误做法，以免损害中美关系和台海和平稳定。

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