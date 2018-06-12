“美在台协会”新址落成 被送悬崖勒马牌匾(图)

[环球时报-环球网报道 记者 范凌志]12日，“美国在台协会”（AIT）台北办事处内湖新馆正式落成，美方主管教育与文化事务的助理国务卿罗伊斯（Marie Royce）出席典礼。当日上午，中华统一促进党总裁张安乐率众手持“悬崖勒马”匾额“庆贺”AIT“新居落成”，同时，统促党还发布了致罗伊斯夫妇的公开信，表示“不欢迎阁下煽动民进党当局分裂我们国土”。

图：12日，AIT台北新址落成仪式现场，有抗议人士拉起横幅

《环球时报》记者从中华统一促进党了解到，12日上午，聚集在AIT台北办事处内湖新址的抗议人士约有200人。在场有人拉开写有“美国是世界上最大的乱源”的大横幅表达不满，中华统一促进党黄忠党部主委钟大鼎表示，此次到AIT前抗争，诉求是“美利坚邪恶集团滚出台湾”，蔡英文倾向美国，也应下台。在中华统一促进党提供给《环球时报》记者的一则视频中，一位参与抗议统促党人士在现场高喊：“台湾是中国不可分割的领土！两岸统一，大势所趋！和平统一，人民幸福！”的口号。

图：张安乐率众手持“悬崖勒马”匾额讽刺AIT台北新址落成

张安乐率众到场后，与另外四名统促党人士共同手持“悬崖勒马”匾额向公众展示。《环球时报》记者注意到，这块匾额为红底黄字，除正文外，还题有“庆贺美国在台协会AIT新居落成”的字样，张安乐说，这块匾额要送给AIT，希望美国人不要在两岸制造事端，否则倒霉的是台湾老百姓。中华统一促进党发言人胡大刚告诉《环球时报》记者，AIT事前就曾表示会“拒收匾额”，目前匾额已被带回党部，日后准备用快递送回AIT台北办事处。

“首先，竭诚欢迎阁下造访我们中国美丽的宝岛台湾。但容我严正声明，不欢迎阁下煽动民进党当局分裂我们国土，制造两岸矛盾，危及两岸人民生命财产的安全！”这是中华统一促进党给记者提供的一封致罗伊斯夫妇的公开信的开头，信中提到，台湾唯有与大陆和平统一，才是长治久安的最大保障，才是人民幸福的最大保证。“今天贵国为自己贪婪的野心，竟然不顾台湾人民的死活，执意为‘台独’政客撑腰，壮他们的贼胆，蛊惑他们以武力抗拒两岸统一的大势，终将让台湾惹火上身，但难道贵国可以不受波及，全身而退吗？”

这封信最后说，中华民族风风雨雨几千年，现在正是民族伟大复兴，万世太平即将到来的时刻，两岸统一是大势所趋，任何要用武力抗拒的作法，不但徒劳无功，还会造成千千万万无辜居民的死伤。“越南战争殷鉴不远不远，（美国政府）悬崖勒马吧！”

占地6.5公顷，造价2亿多美金的AIT台北办事处新址一直被岛内“台独”势力视为美国向台湾的“安全承诺”，前AIT台湾办事处处长杨苏棣（Stephen Young）曾在4月22日投书台湾媒体，再次提及AIT新馆将设立“陆战队之家”（Marine House）。他透露，当年他筹备新馆时，一开始就决定AIT新馆将由“美国陆战队使馆警卫队”（MSG），派驻一支分遣队负责维安。

不过，在12日新址落成之际，对于“美方将派遣陆战队进驻新馆维安”的传言。AIT主席莫健表示，AIT不评论维安措施，但可以说的是新馆与现址一样会有美籍职员与在地警卫一同维安；而AIT台北办事处处长梅健华则说，不会透过维安措施说明或彰显政治立场，将与在世界各地作法一致，确保环境安全。

责任编辑：张建利