台统派高呼“不做美国炮灰”:若解放军登台就起义

原标题：台湾统派高呼“不做美国炮灰”：若解放军登台就起义

图为台统派团体持五星红旗到场抗议。（来源：中评社）

海外网6月12日电 “美国在台协会”（AIT）内湖新馆当地时间12日举行落成仪式，台湾多个统派团体赴现场抗议，竖起五星红旗，要求美国停止干涉中国内政，强调台湾人民“不做炮灰、不当走狗”，反对蔡英文当局与美国合谋穷兵黩武。台统派呼吁，民进党若倒行逆施引来解放军登台，“台湾人一定要阵前起义！”

图为台统派团体到场抗议。（来源：中评社）

台统派团体呼吁美国停止干涉中国内政

据香港中评社报道，针对“美国在台协会”启用内湖新馆，台湾劳动党、中国统一联盟、中华两岸和平发展联合会、台湾地区政治受难人互助会、夏潮联合会、劳动人权协会、两岸和平发展论坛等多个团体12日联合发表严正声明，呼吁美国停止干涉中国内政，并强调台湾社会也应正视问题的严重性，不要让两岸关系在外部势力的操弄下，走向更难以挽回的局面。

声明强调，美国近期提出一系列违反“一中政策”的法案，向“台独”分裂势力提供错误讯息，这种行为不仅将激化中美关系，也势将鼓舞“台独”冒险主义行径，进一步造成两岸冲突不断深化升高的可能，破坏两岸关系及地区的和平稳定与发展。

声明称，美方此举绝非偶然，是近期通过所谓“台湾旅行法”、升级“台美防务合作”等举动，企图操弄台湾问题，暗中鼓舞民进党蔡英文及“台独”分裂势力的一环，不但踰越了一个中国政策，也违反了中美三个联合公报的原则。

声明表示，两岸和平发展的进程已遭到“台独”势力的破坏，而美方举动全然不符合本地区人民、特别是台湾民众对于和平发展的期待，也全然不符合广大台湾民众当前要求改善民生、发展经济，解决最迫切需要的共同利益。

声明强调，中国统一是历史的必然趋势，是阻挡不了的。美国战略算盘上的局部有限利益，毕竟与中国核心利益是无法比拟的。美方一时的霸权作为，在世界各地制造纷扰不安、从中谋利的企图，最后还是会被海峡两岸中国人民要求国家统一、追求民族复兴的奋斗，以及全世界爱好和平的人们的努力共同克服。

图为台统派团体到场抗议。（来源：中评社）

台湾人民“不做美国炮灰不当走狗”

此外，由世新大学社会发展研究所所长黄德北担任秘书长的台湾“左翼联盟”也到场抗议。“左翼联盟”称，AIT高据内湖战略重地，成为美国重返亚洲的“滩头堡”，这等于为台湾埋下战争的火线，使和平遭受威胁。该组织强调，台湾人民不做炮灰、不当“走狗”，反对蔡英文当局与美国合谋穷兵黩武。

“左翼联盟”认为，AIT新馆或将成为“台美”军火商的交易中心，是“招引战争恶灵的碉堡”，无辜的台湾人民极可能因此被推上火线，成为“美帝势力扩张的马前卒”，成为“无情兵火下的炮灰”。

该联盟称，为了维护台湾人民的尊严，捍卫珍贵的和平，为了百姓的安居乐业，他们坚决反对蔡英文当局与美国合谋的穷兵黩武，反对台当局在台湾民生艰困百业萧条的情况下还不断扩编预算，不仅“年度防务预算”急剧扩增，还要以举债、出售土地、公有企业释股等方式编列“特别预算”，向美国大量采买军火。

该联盟强调，他们也坚决反对美国“软土深掘”介入台湾，既危害台湾民生经济，也危害台海安全。

图为台统派在现场悬挂标语抗议。（来源：中评社）

台湾“统促党”到场抗议 五星红旗飘扬

据报道，在AIT新馆落成典礼现场，中华统一促进党（统促党）一大清早8时40分便聚集200人，竖起五星红旗、并拉起“美国是世界上最大的乱源”等标语，向AIT抗议“美国不可干涉中国内政，台湾不是美国的筹码！”

“统一促进党”总裁张安乐表示，美国到哪，哪里就出乱子，只有和平统一才是台湾人民的幸福。现场也拉出不少控诉美国的横幅，要求“美国人滚出去（American out）”。

张安乐说，美国不是世界警察，而是“世界强盗”。 现在美国用台湾做炮灰，而“台独”政客配合美国挑衅大陆，最后若发生战争，台湾民众就成为炮灰。

张安乐强调，只有和平统一才是台湾人民的幸福，因为和平统一就不会有战争，台湾商品将可以营销大陆13亿人口市场；而民进党若倒行逆施惹怒大陆，引来解放军登台，台湾人一定要阵前起义！

台民众挂五星红旗抗议“美国在台协会”新址启用（中时电子报）

中方：已向美方提出严正交涉

对于“美在台协会”台北办事处6月12日举行新址落成仪式，美国务院负责教育文化事务的助卿罗伊斯等出席，中国外交部发言人耿爽12日回应表示，“我们对有关报道表示严重关切，并已向美方提出严正交涉”。

耿爽强调，必须指出，美方以任何借口派官员赴台活动，都严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，给中美关系造成消极影响。我们敦促美方恪守在台湾问题上向中方所作承诺，纠正错误做法，以免损害中美关系和台海和平稳定。

责任编辑：张建利