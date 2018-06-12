秒懂 “特金会”不可不知的中国作用

原标题：秒懂！“金特会”不可不知的中国作用

来源：外交部亚洲司微信公众号 “亚洲雄风”

“金特会”成功刷屏！斡旋折冲，中国功不可没。阿亚带你看懂中国今年以来的大手笔！

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@北京·大连·华盛顿·首尔

3月9日，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。习近平指出，中方坚定致力于实现朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。当前，朝鲜半岛局势出现的积极变化，有利于把朝鲜半岛无核化进程重新纳入对话解决的正确轨道，也符合联合国安理会涉朝决议确定的方向。我赞赏总统先生政治解决朝鲜半岛问题的积极意愿，希望美朝双方尽快启动接触对话，争取取得积极成果。我们也希望有关各方能多释放一些善意，避免做可能影响和干扰朝鲜半岛局势持续走向缓和的事情，努力把目前出现的积极势头保持下去。我相信，只要各方坚持政治外交解决的大方向，就一定能推动朝鲜半岛问题朝着国际社会共同期待的方向不断取得进展。

3月25日至28日，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩应中共中央总书记、国家主席习近平邀请对中国进行非正式访问。习主席同金正恩会谈时表示，我们呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力。中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，同包括朝方在内的各方一道努力，共同推动半岛形势走向缓和。

5月4日，国家主席习近平应约同韩国总统文在寅通电话，对韩朝双方为领导人会晤所作积极努力予以高度评价。习主席说，国际社会和有关各方对此应该多支持、多鼓励。当前，地区形势正处在重要关头，朝鲜半岛和平面临历史性机遇。中方支持朝鲜半岛南北双方继续积极互动、改善关系，切实履行双方共识。中方愿同包括韩朝双方在内的国际社会一道，为全面推进朝鲜半岛问题政治解决进程、最终实现本地区持久和平发挥应有的积极作用。

5月7日至8日，中共中央总书记、国家主席习近平同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在大连再次会晤。习主席说，近段时间，委员长同志在推动半岛对话缓和方面作出了积极努力，取得积极成果。在有关各方共同努力下，半岛对话缓和势头正不断巩固，朝着有利于推动政治解决的方向发展。中方支持朝方坚持半岛无核化，支持朝美对话协商解决半岛问题，愿继续同有关各方一道，为全面推进半岛问题和平对话解决进程、实现地区长治久安发挥积极作用。

5月8日，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。两国元首就朝鲜半岛局势交换意见。习近平重申了中方在朝鲜半岛问题上的立场，强调中方支持美朝领导人会晤，希望美朝双方相向而行，建立互信，分阶段行动，通过会晤协商解决各自关切，考虑朝方合理安全关切，共同推进朝鲜半岛问题政治解决进程。中方愿继续为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极作用。

持续推动 @首尔·平壤·华盛顿

3月30日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在首尔青瓦台会见韩国总统文在寅。杨洁篪向文在寅通报了朝鲜最高领导人金正恩访华情况，表示中方始终坚持朝鲜半岛无核化，维护半岛和平稳定，致力于通过对话协商解决问题。目前半岛形势处在缓和转圜的重要时期。各方要抓住时机，共同努力，推动南北和朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果，并适时重启半岛问题实质性政治解决进程。中方愿同韩方一道，为实现半岛无核化与和平稳定作出努力。

5月2日至3日，国务委员兼外交部长王毅赴朝鲜访问。朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在党中央总部会见了王毅。王毅转达了习主席对金正恩委员长的亲切问候，表示中方支持半岛终止战争状态、实现停和机制转换，支持朝方战略重心转向经济建设，支持朝方在推进无核化进程中解决自身正当安全关切。王毅在平壤同朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李勇浩会谈时表示，中方全力支持朝方致力于半岛无核化目标，全力支持解决朝方正当合理安全关切，全力支持半岛北南双方改善关系。我们希望朝美对话顺利举行并取得实质进展。

5月23日，国务委员兼外交部长王毅结束访问阿根廷回国途经华盛顿同美国国务卿蓬佩奥举行会晤。王毅说，第一，中方坚定致力于实现半岛无核化。第二，中方坚定地支持美朝领导人举行会晤。第三，中方坚定地履行自身应尽的国际责任，努力维护半岛的和平与稳定。王毅说，美朝领导人会晤已经有了一个好的基础。美方如果想解决问题，现在就是机会；如果想抓住和平，现在就是机会；如果想创造历史，现在就是机会。

提供支持 @平壤·新加坡

6月10日，朝鲜国务委员会委员长金正恩乘坐中国国航飞机抵达新加坡樟宜机场，参加朝美领导人会晤。11日，外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，应朝鲜方面要求，中国民航为朝鲜代表团前往新加坡提供了有关服务。

再接再厉 @北京

6月12日，中国外交部发表声明：

朝美领导人会晤顺利举行并取得了积极成果。这是推动朝鲜半岛无核化和政治解决进程取得的重要进展。我们对朝美两国领导人作出的政治决断表示高度赞赏，对会晤取得的成果表示欢迎和支持，对有关各方为推动会晤取得成功所作努力予以积极评价。

实现半岛无核化，结束持续六十多年的敌视与对立，谋求半岛和地区的持久和平与繁荣，符合时代发展潮流，也是国际社会的普遍呼声。此次朝美领导人会晤及其取得的成果，是向着上述目标迈出的正确而重要的步伐。

中方坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平与稳定，坚持通过对话协商解决问题，为此作出了不懈努力。一段时间以来，半岛形势出现的重大积极变化，特别是朝美领导人会晤取得的成果，符合中方期待。我们希望并支持朝美双方落实好两国领导人达成的共识，推进后续协商，进一步巩固和扩大成果，使政治解决半岛问题成为可持续、不可逆的进程。

中方作为半岛近邻和重要一方，愿同有关各方一道，继续致力于实现半岛无核化和建立半岛和平机制。

责任编辑：张迪