人民日报钟声：为缓解发展赤字提供思想引领

原标题：为缓解发展赤字提供思想引领（钟声）

《 人民日报 》（ 2018年06月13日 03 版）

己欲达而达人，这是中华民族传承千百年的道德自觉，促进人类共同进步则是社会主义中国的政治自觉

“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下”。上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛圆满闭幕，习近平主席着眼世界大势发表的重要讲话深入人心。习近平主席提出当今时代应当遵循的发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观，于当今世界种种纷乱思潮之中指明了各国共同进步之道。这其中，发展观问题回答的是决定各国民众福祉和国际局势走势的根本性问题。

准确发现问题，是解决问题的开始。从现实看，当今世界不仅存在发展赤字，对这一问题的认知也存在赤字。一方面，全球发展失衡，特别是收入分配不平等、发展空间不平衡是国际社会面临的最突出问题，成为一些国家社会动荡的重要原因。另一方面，在国际政治议程中，对于现实发展需求的淡漠不时可见，一些国家长期习惯于给发展问题加上种种政治限制，无异于缘木求鱼，给全球发展合作增加了阻力。

在上合组织峰会平台上，习近平主席强调：“我们要提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，实现各国经济社会协同进步，解决发展不平衡带来的问题，缩小发展差距，促进共同繁荣。”众所周知，创新、协调、绿色、开放、共享的新发展观是中国在引领自身经济发展新常态过程中提出的发展思想。习近平主席之所以将这一中国理念同世界分享，在于它同样能为促进全球发展事业提供启示。

新发展观的世界意义、时代意义十分突出，代表了一种更具道义基础的发展取向。两相对比，人们更能意识到，不少旧有发展理念只见“物”不见“人”、更不见人民，是一个突出问题，资本的增殖和扩张往往成为第一位的逻辑。尤其值得指出的是，近年来不少国家内部收入差距、财富差距不断拉大，甚至引发政治动荡，就同发展思路中包容性、公平性观照缺位密切相关。而中国倡导的新发展理念是以人民为中心的发展思想，着眼的是依靠全体人民的努力、满足全体人民的全方位需求，包括生态需求。以此引领发展实践，才能让发展的成果真正服务于人类的整体进步。

国际社会越来越看到，中国倡导的新发展观为各国应对现实发展挑战提供了思想引领。就当前国际经济形势看，贫富差距问题对经济社会发展的制约愈发明显，保护主义势头在一些国家日渐上升，结构失衡问题普遍存在，环境危机也在多国不断显现。面对种种发展难题，理念创新更显必要。五大发展理念切中制约经济增长的深层次问题，既面向当前，也着眼长远，对症下药、标本兼治。创新发展有助于为经济长期增长提供动力；协调发展有助于缓解各国发展的结构、空间不平衡问题；绿色发展有助于找到人类永续发展的有效路径；开放发展有助于利用全球资源增加发展活力；共享发展有助于解决各国发展的包容性缺失问题。

事实上，发展领域一直是国际思想竞争的高地。近年来，就发展问题积极贡献理念、提出方案已经成为中国外交的一大亮点，“发展是中国的最大软实力”成为不少国际人士的观感。在联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家、上合组织等一系列全球性和地区性平台上，中国都是发展议题的积极引领者。

中国积极分享自身发展理念的出发点，同国际关系史上并不鲜见的“大国傲慢”形成了鲜明对比。己欲达而达人，这是中华民族传承千百年的道德自觉，促进人类共同进步则是社会主义中国的政治自觉。可以预见，随着中国自身实践不断开拓新境界，中国发展理念也必将在国际上收获更多认可与重视。

责任编辑：霍宇昂