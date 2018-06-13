卫健委：目前血液保障能力基本可以满足临床需要

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原标题：国家卫健委：目前我国血液保障能力基本可以满足临床需要

国家卫健委6月12日表示，目前我国血液保障能力基本可以满足临床需要，但这是一种“紧平衡”状态。未来争取到2020年无偿献血率达到15/千人口，临床用血100%来自于自愿无偿献血，血液安全和临床合理用血水平进一步提升。

6月14日是第15个“世界献血者日”，今年也是我国《献血法》颁布实施20周年。国家卫健委医政医管局副局长周长强6月12日在新闻发布会上介绍，20年来，我国无偿献血制度全面建立，血液管理制度体系和血站采供血服务体系日益完善，血液供应能力、血液安全水平和临床用血水平显著提高。

国家卫健委数据显示，全国无偿献血人次从1998年的32.8万上升到2017年的1459万，献血量从1998年的400万单位（800吨）提高到2017年的2478万单位（4956吨），献血量增加了5倍之多。

今年1-5月份，全国无偿献血人次和献血量持续增长，无偿献血人次达到596.5万，采血量达2065吨，分别比去年同期增长3.6%和5.2%，其中机采血小板达到43.8万人次，采血量71.3万治疗量，较2017年同期分别增长7.6%和10%。

周长强表示，2017年，世界卫生组织发布《全球血液安全与供应报告》指出，中国在无偿献血总量、自愿无偿献血比例、血液质量安全水平、血液报废率、临床合理用血水平等方面，血液安全供应水平位居全球前列。

周长强指出，目前，我国血液保障能力基本可以满足临床需要，但这是一种“紧平衡”状态。近年来，随着健康中国战略的不断推进，人均预期寿命进一步延长带来的人口老年化，二孩政策全面实施带来的大龄高危产妇数量增加，医疗保障水平提高带来的医疗服务量持续增长等，对血液供应安全提出了新的更高要求。

下一步，国家卫健委将进一步完善无偿献血法制和长效机制建设，强化无偿献血宣传动员，健全血液保障制度，全面推进临床合理用血，争取到2020年献血率达到15/千人口，临床用血100%来自于自愿无偿献血，血液安全和临床合理用血水平进一步提升。

责任编辑：张义凌