京冀领导时隔两月北京再聚首 签下合作框架协议

原标题：京冀领导时隔两月北京再聚首，共商协同发展大计，签下合作框架协议

来源：“ 识政”微信公众号

撰文|王皓 祁梦竹 摄影|戴冰

昨天，河北省党政代表团在京考察，双方签署《进一步加强京冀协同发展合作框架协议（2018-2020年）》。北京市委书记蔡奇，市委副书记、市长陈吉宁，市人大常委会主任李伟与河北省委书记、省人大常委会主任王东峰，省委副书记、省长许勤，省政协主席叶冬松座谈。

一同考察北京新机场建设现场

今年4月，北京市党政代表团赴河北省学习考察，并就扶贫协作工作进行沟通对接。时隔两月，双方又在北京共商协同发展大计。

座谈会上，陈吉宁与许勤分别介绍了两地推进协同发展工作情况。

王东峰在讲话中指出

‍‍‍习近平总书记亲自谋划推动京津冀协同发展，体现了深邃的战略眼光和宏阔的战略格局，为三地高质量发展提供了重大机遇，我们要深入贯彻习近平总书记重要指示和党中央重大决策部署，全力支持服务北京。长期以来，北京在经济社会发展、生态环境保护、扶贫脱贫、保障改善民生等方面给予河北大力支持和帮助，河北干部群众深受感动和激励。我们要加大协同发展力度，围绕京津冀协同发展目标，以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”，与北京深化务实合作，推动京津冀协同发展迈上新台阶。

要坚持服从服务大局，着力做好北京非首都功能疏解承接工作。以雄安新区为重点建设集中承载地，加强与国家有关部委和北京市沟通对接，共同研究疏解清单，积极稳妥做好承接工作。着眼建设以首都为核心的世界级城市群，围绕疏解重点方向和领域，充分发挥各地城市比较优势，搞好全省全域承接。重视做好北京企业落户河北的服务保障和培育工作，确保进得来、留得住、能发展。要认真借鉴北京经验，全面落实中央批复雄安新区规划纲要，按照创造“雄安质量”要求，进一步完善提升雄安新区规划体系，打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。全力支持北京城市副中心和北京新机场建设，为北京城市规划建设实施营造良好环境。要认真贯彻习近平总书记“四个办奥”方针，全面对标对表北京的规划和方案，严格按照时间节点高质量推进北京冬奥会筹办工作，积极配合北京举办一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。要继续深化率先突破，着力做好交通、生态、产业重点领域协同发展工作，进一步推进交通互联互通，进一步开展生态联防联控联治，进一步深化产业对接合作，进一步加强精准扶贫脱贫对口帮扶协作，携手开创协同发展新局面。‍‍‍

气势宏大的北京新机场航站楼

蔡奇热情洋溢地说

北京的建设和发展，离不开河北人民的无私帮助。长期以来，河北省在生态环境保护、承接非首都功能疏解、资源能源供应、安全稳定保障等方面，都给予我们大力支持，首都人民永远铭记于心。

党的十八大以来，我们始终坚持以习近平总书记对北京重要讲话精神为根本遵循，统筹处理好“都”与“城”、“舍”与“得”、疏解与提升、“一核”与“两翼”的关系，牢牢把握首都发展、减量发展、创新发展、高质量发展的新要求，加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，推动北京城市发展深刻转型，开启了首都现代化建设新航程。

共商京冀协同发展大计

蔡奇表示

京津冀协同发展，是习近平总书记亲自决策推动的重大国家战略。实施好这一战略，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重大举措。我们要带头落实好京津冀协同发展各项任务，坚定有序疏解北京非首都功能，加强生态环境治理，推进交通一体化和产业对接协作，加强公共服务共建共享，进一步形成一条心、一盘棋、一股劲推动京津冀协同发展的生动局面。

讨论落实国家战略路径

蔡奇强调

要全力支持河北雄安新区规划建设，坚决做到雄安新区需要什么就支持什么。围绕雄安新区规划纲要实施，重点支持在京有关高校、医疗机构、企业总部、金融机构、事业单位向雄安新区转移，深化公共服务领域合作，构建便捷交通体系，支持雄安新区中关村科技园建设。北京城市副中心要向雄安新区学习，学习借鉴先进规划理念，坚持低密度建设，加强精细化管理，把高质量的要求贯穿到各个方面。要推动北京城市副中心交通基础设施、公共服务、产业向廊坊北三县延伸布局，强化交界地区规划建设管理，保护潮白河流域，带动廊坊北三县发展，打造成为协同发展的生动范例。

要共同推进北京新机场临空经济区规划建设，探索统分结合的管理体制机制。共同做好北京冬奥会冬残奥会筹办工作，切实把“平昌实习”转化为“北京实战”。认真贯彻中央打赢脱贫攻坚三年行动计划指导意见，聚焦贫困村和建档立卡群体，完善工作机制，抓好措施落地，助力河北人民打赢精准脱贫攻坚战。

座谈会后，陈吉宁、许勤代表双方共同签署了《进一步加强京冀协同发展合作框架协议（2018-2020年）》。

共同签署框架协议

在京期间，市领导蔡奇、陈吉宁、李伟陪同河北省党政代表团考察了北京城市副中心规划展厅、行政办公区建设现场、北京新机场航站楼建设现场。

河北省和北京市领导袁桐利、陈刚、邢国辉、王浩、范照兵、聂瑞平、周仲明，张工、阴和俊、崔述强、侯君舒、杨斌、杨艺文，河北省政府秘书长朱浩文、北京市政府秘书长靳伟参加。

[知多一点]

推动京冀协同，两地各有亮点

[北京]

1。疏解非首都功能成效明显

调整退出一批一般制造业企业、区域性批发市场，其中有不少批发市场和企业落户河北。

2。“一核两翼”联动发展态势初步形成

全力支持雄安新区开局起步，选派干部到雄安新区挂职任职，合作项目扎实推进。城市副中心行政办公区一期工程基本建成，重大项目加快建设。

3。重点领域率先突破取得积极成果

一体化交通网络加快构建，生态环境协同治理深入推进，产业转移对接协作成果丰富。

4。公共服务一体化稳步实施

推动北京优质公共服务资源向河北布局，与张家口、承德等市开展多个重点医疗合作项目。

5。携手河北省全力筹办北京冬奥会冬残奥会

进入“北京周期”以来，京冀两地召开动员部署大会，京张高铁、兴延高速、延崇高速等重点交通设施紧张施工，水务、电力、气象、通信等保障设施也在同步推进。

向雄安新区学习，北京城市副中心规划不断完善细化

[河北]

1。雄安新区规划建设有力有序有效推进

紧紧围绕打造北京非首都功能疏解集中承载地，举全省之力高质量高标准推进雄安新区规划建设，按照中央要求进一步深化完善新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境治理和保护规划四个综合性规划及一系列专项规划。

2。交通、生态、产业三个重点领域实现新突破

累计打通“断头路”“瓶颈路”1400公里，环京津一小时通勤圈加速构建。制定实施大气污染综合治理“1+18”政策体系，保定、廊坊环首都18个县散煤全部“清零”。积极探索北京新机场临空经济区、曹妃甸协同发展示范区等园区共建共管新模式，京冀共建一批科技园和研发平台，一批高技术企业落户河北。

3。北京冬奥会张家口赛区筹办工作加紧推进

张家口赛区76个冬奥项目中，去年开工的43个项目加快建设，今年计划新开工的22个项目中，15个5月份已顺利开工，其余按计划陆续开工。

4。京冀扶贫协作项目加快实施

2016—2017年确定的224个京冀扶贫协作项目，已有220个开工建设，今年北京市预算安排的帮扶资金已拨付张承保地区23个受援县。

5。全力支持配合北京城市副中心建设

出台《支持北京城市副中心建设实施意见》，全面加强京冀交界地区规划建设管控，共同编制完成《通州区与廊坊北三县地区协同规划》，坚决当好首都政治“护城河”。

责任编辑：张义凌