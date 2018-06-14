原标题：头条 | 直斥台当局“丧心病狂”，国台办如此严词意味深长

国台办13日以罕见严厉的措辞批评台当局。台媒消息显示，民进党当局正试图以所谓“防卫安全罪”对新党青年成员王炳忠等人进行起诉，起诉的案由源自去年岛内热炒的“陆生共谍案”。国台办发言人马晓光在13日的新闻发布会上直斥，这是“一种丧心病狂的行为”。马晓光同时指出，一段时间以来，民进党当局和“台独”势力对主张两岸统一的人士的打压“无所不用其极”。

去年以来，岛内就不乏声音质疑民进党当局一系列阻碍打压两岸交流的举动有“白色恐怖”之嫌，但至少没动用刑罚。当前两岸关系状况不容乐观，民进党当局还要为特定人士定罪，明显会加剧两岸关系的进一步紧张。

“台独”意识形态已膨胀至某种极端

据台湾“东森新闻云”报道，台北地检署13日侦结认定，新党发言人王炳忠等人被吸收当“共谍”。检方依据所谓的“国安法”起诉王炳忠、侯汉廷、林明正。

王炳忠当天回应称，民进党执政到今天，已经山穷水尽民怨四起，所以才会用各种手段抄家灭族，瓦解在野监督力量。侯汉廷也表示，可以看到北检提出的证据很多与事实不符，不难想象背后的政治目的。林明正则指出，看到北检起诉的结果“不意外”，因为连高中校长写推荐书都被“调查局”关切。

台媒去年就有分析指，过去当局也曾侦办过许多所谓“共谍”案，但涉案者多为具有公职或军职者，直接掌有“公务上应秘密”的讯息。民进党上台后却开始把办案对象扩大。观察人士当时曾反问：新党本是在野党，并无公职公器在手，如何知悉秘密，又要如何泄密？或者，因为新党是“统派政党”，所以新党“发展组织”就算是违反安全法规？

而对于民进党当局打压“统派”势头日渐张狂，国台办发言人此次斥其“丧心病狂”，用语可谓罕见严厉。厦门大学台湾研究院政治所所长张文生在接受参考消息网采访时指出，这表明了国台办对此事的关注。

张文生认为，民进党当局不择手段、罗织罪名，打压统派，暴露了台当局“台独”意识形态膨胀已经到了极端状况。他说，民进党当局用“杀鸡儆猴”的方式阻碍两岸民间交流，用心险恶，对大陆、对统一的敌意毫不掩饰。对于台湾当局的“反中、反统、反人民”的嘴脸要看清楚，要揭露。

▲资料图片：2017年7月，反对蔡当局年金改革的台湾民众包围台立法机构。（台湾东森新闻云）

执意两岸对抗明显是一条“不归路”

台湾《中国时报》去年底就曾提出质疑：民进党大动作针对新党成员，打压“统派”造成两岸关系的不安，藉此一叶知秋，两岸关系是否将出现新的动荡？当时甚至有舆论评价称，蔡英文已经表明她决定走上两岸对抗的不归路了。

如今半年过去，情况明显更加恶化。而回顾民进党当局上台后的行为，张文生认为，其对“统派”的打击、对两岸交流的阻挠一直不遗余力。

张文生说，两年来，民进党当局限制台湾高层官员及退役将领前往大陆，并且用取消退休金等方式加以威胁。同时，台当局还想在法务机构通过所谓“台湾保防工作法”（即“保防法”），在有关机构设立所谓“保防员”，试图复辟当年的反共机构“人事室第二办公室”（即“人二室”）。在遭到舆论批评后，又将“保防法”改为“反渗透法”。这一系列行为都是在加强政治上对台湾社会的整肃。

▲反对蔡英文的民众游行资料图

观察民进党当局对“统派”的打压，张文生认为，这只会不断造成两岸关系的恶化，使台湾经济发展环境无法得到改善，导致其经济发展动力不足。他强调：“上世纪九十年代中期以来，台湾经济不断走下坡路，与‘独派’蓄意恶化两岸关系是直接相关的。”

然而，中国大陆早已是台湾地区最大的贸易伙伴和贸易顺差来源地。台湾《中国时报》指出，2016年台湾地区的贸易顺差近1000亿美元，没有这些顺差，台湾整体贸易将出现逆差。

该报还指出，台当局如果足够负责任，就应该有能力结束两岸敌对状态，让两岸关系能够在和平的架构中发展，而不是敌视对岸。

张文生则进一步警告，台当局打压“统派”也在塑造台湾社会文化不断向“台独”方向发展，损害了两岸和平统一的条件，使得两岸冲突的可能性增加，加大了两岸和平统一的困难度。

责任编辑：桂强