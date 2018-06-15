学者：台当局处理新党三杰案引发两岸交流新担忧

原标题：王裕庆：台当局处理“新党三杰案”引发出两岸交流的新担忧

王裕庆（资料照）

最近蔡英文当局终于对“新党三杰”痛下毒手，并且以所谓“防卫法”里的“发展组织罪”来起诉。 笔者认真读了当局所谓的起诉书，发现到未来可能阻碍两岸交流正规活动危机。 从起诉书里一再把一些正规的活动，说成“共谍”行为，就可以看出看到台湾在蔡英文当局执政下的极度不自信。笔者对未来的两岸交流活动有几点新担忧。

首先，当局使用所谓“发展组织罪”办他们，无非就是企图恐吓其他台胞不要组办与参加交流活动。 而且发展组织罪的使用与调查方式也非常粗糙，可能使得台胞随时因组织交流活动让当局不满意，而出现被约谈和搜索的情况，甚至还会以“当局安全”的名义带走相关活动负责人，并羁押禁见，企图达到阻碍活动顺利进行与完成的目的。最后有没有因“发展组织”定罪或是成为“罗生门”结果都没关系。

其次，两岸的新媒体产业那么热，一些节目与网站，其实并非什么“情报节目”。当局今天都可以大肆以资金来自大陆名义，给作者一个“发展组织”罪名来抹黑，以后会不会有更多新媒体作者，只因为作品不讨当局喜欢与经费来自大陆，而回台湾被冠上“国家安全罪”进行约谈或逮捕呢？ 台当局“文化部”不但不检讨自己没有补助新媒体人才，还企图用“当局安全”来办他们，实在是滑天下之大稽。

第三，至于所谓的“组织军人名单”，台当局“国防部”说了没有军人涉及，难道是“假新闻”吗？ “国防部长”要不要关“三天”？老实说，就算是退役军人参加活动，两岸交流活动的主办人也不能拒绝他们。如果涉及登记个人信息报名，就成了“共谍”，到时谁还敢邀请退伍军人参加活动呢？

如果谈及所谓“泄露机密”的部分，台湾的谈话性节目与研讨会，不就是常常有一大堆自称是“内情人士”，公开爆料自己知道秘密，这些节目也全世界都可以看到。这些还不包括一些自称高层，见到美国学者日本学者那种卑躬屈膝，不惜一切把秘密，一五一十的向他们说。

如果退伍军人参加一个两岸交流活动，就会泄密的话，岛内岂不是每天都在泄密？名嘴们在电视上说的神气活现，怎么不见检调搜索电视台，马上奔向电视台楼下约谈逮捕这些自称内情而泄露内情的名嘴呢？

这个案件引起笔者对未来两岸交流活动组办的忧心，尤其是起诉书细节完全可以说是“自由心证，甚至还有夸大臆测的可能”。笔者建议当局该公开说清楚就说清楚，未来更应该支持对审判的全程直播，而不要以所谓“当局安全”而进行秘密审判。

最后，笔者也奉劝蔡当局，希望他们能够了解组办两岸交流活动者的辛苦，与其恐吓台胞，不如放手让台胞发展，少用各种奇怪的方式阻碍台胞，特别是青年人的发展。

（作者 王裕庆 北京大学国际关系学院台籍博士候选人）

责任编辑：桂强