北京市交委:外埠车限行措施不会影响正常来京车辆

原标题：市交通委：外埠车限行措施不会影响正常来京车辆

新京报快讯（记者 裴剑飞）明年11月1日起，外地牌照车进北京六环和通州须办理“进京证”，每车每年最多可办12次，每次使用期限最长7天。非京牌车违规上路和停放都有罚则。

刚刚，北京市交通委员会、北京市环境保护局、北京市公安局公安交通管理局发布《关于对部分载客汽车采取交通管理措施的通告》，并就公众关心的热点问题进行了政策解读。市交通委相关负责人表示，每辆车每年可以在办证范围内通行的时间为84天，占全年时间的23%，不会影响正常来京外地车辆。

1、为什么要限制办理进京通行证的次数？

市交通相关负责人表示，进京通行证是外埠号牌车辆临时来京在本市部分区域内行驶的凭证。目前日均办证数量已突破13万张，平均每周办理91万张。根据对近12个月的数据分析，约70.9万辆外埠号牌车辆连续办理进京通行证长期在京使用。

据监测和调查，近年来部分本市常住人口为规避小客车调控政策转而在外省市登记上牌，月均超过3000辆，严重影响了本市机动车总量调控政策的公平性和有效性。

统计数据显示，目前，在城市快速路上行驶的车辆中外埠客车占比高达10%；五环路内居住区停放车辆中外埠客车占比为5%至13%，五环路外已达到15%至29%。外地车本地化的情况已十分突出，越来越多的外埠号牌客车长期占用本市道路资源和停车资源，不仅加剧了交通拥堵、加大了道路交通安全运行压力，也使得本已十分紧张的停车资源更加紧缺，同时还增加了机动车尾气污染。

因此，综合考虑外埠号牌车辆临时来京办事、旅游等刚性需求和城市综合承载力的客观约束，决定采用限制办理进京通行证次数的方式，加强进京通行证管理。

2、为何将通州纳入外地牌照车辆限行范围？

《北京城市总体规划 （2016年—2035年） 》明确指出，北京城市副中心为北京新两翼中的一翼。要以最高的标准、最好的质量推进北京城市副中心规划建设，着力打造国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区。

市交通相关负责人表示，把通州区纳入需办理进京通行证的范围、与中心城区采用同等管理标准，是加强区域交通环境综合治理、提高城市管理水平、切实推动通州高质量发展的重要手段。

3、限制办理进京通行证的法律依据是否充分？

市交通相关负责人表示，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定：“公安机关交通管理部门根据道路和交通流量的具体情况，可以对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施”。

此外，依据《北京市大气污染防治条例》第六十二条规定：“本市根据国家大气环境质量标准和本市大气环境治理目标，对机动车实施数量调控”；第七十一条规定：“市人民政府可以根据大气环境质量状况，在一定区域内采取限制机动车行驶的交通管理措施。”

4、限行措施是否会对外埠号牌车辆正常来京带来不便？

市交通相关负责人表示，这次出台的管理措施对于正常临时来京办事的人员没有影响。《通告》规定，每辆外埠号牌车辆每年可以办理12次进京通行证，根据实际需要，既可以连续申办，也可以每月或不定期申办。进京通行证每次最长有效期为7天，每辆车每年可以在办证范围内通行的时间为84天，占全年时间的23%，可以满足临时来京办事、旅游等需求。

5、政策出台后，如何加强执法？

有关负责人表示，为确保政策落地实施，公安交管部门将在强化路面现场执法的基础上，进一步整合全市非现场执法监控设备，大力推进信息数据技术与交通执法实战全面融合，通过车辆通行证办理数据与前端执法设备采集信息关联比对，实现全数字化交通执法闭环管理，有效提高执法效能和管控效果。

需要提醒的是，通过“北京交警APP”网上办证后，车主仍需自行下载打印进京通行证并放置于车内前挡风玻璃处。

责任编辑：余鹏飞