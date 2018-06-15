北京：正研究“以家庭为单位”等小客车摇号政策

原标题：北京发布外埠车新政：进京证每年最多办理12次 每次有效期7天

1 外埠车进入六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，须办理进京通行证。

2 每辆车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天。

3 违法停放将扣减当年办理进京证次数。

4 北京正研究“以家庭为单位”、“以停车位为条件”等小客车摇号政策

6月15日，为管控异地上牌长期在京规避本市小客车数量调控政策的车辆，确保机动车总量调控政策的公平性和有效性，北京市多部门联合发布外埠车管理新政。外埠车进入六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，须办理进京通行证。每辆车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天。政策将于2019年11月1日起实施。

政策要求：

①区域限制：外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车进入六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，须办理进京通行证。进京通行证应放置在车辆前风挡玻璃内侧左下部（通过“北京交警APP”办证的，需自行下载打印）。

②次数限制：每辆车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天。

③禁停限制：有效期届满前，应驶出上述范围。未办理进京通行证或进京通行证超过有效期，在上述范围内支路等级以上城市道路停放的，根据停放天数相应扣减当年可办理进京通行证的天数。

④禁行限制：未办理进京通行证或进京通行证超过有效期，进入上述范围道路行驶的，认定为“违反禁令标志指示行驶”的违法行为，由公安机关交通管理部门依法处罚。

70万辆外埠车在北京长期使用

据有关部门介绍，该《通告》是在每天进入本市六环路范围内行驶和停放的外埠号牌车辆数量突破70万辆的背景下，综合考虑外埠车辆临时来京办事、旅游等刚性需求和城市综合承载力的客观约束而制定的，主要思路是“保障短期来京办事，管控本地化长期使用”。

为精准管控以异地上牌长期在京使用方式规避本市小客车数量调控政策的车辆，确保机动车总量调控政策的公平性和有效性，缓解城市道路交通运行压力和停车资源供需矛盾，降低机动车污染物排放，本市发布外埠车管理新政。

进京证每年最多办理12次 进入六环路以内和通州全域均须办理

自2019年11月1日起，外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车，进入六环路（不含）以内道路和通州区全域范围道路（不含高速公路主路）行驶的，须办理进京通行证。每辆车每年最多办理进京通行证12次，每次办理的进京通行证有效期最长为7天。有效期届满前，车辆应驶出上述范围。

违法停放将扣减当年办理进京证次数

未办理进京通行证或进京通行证超过有效期，在上述范围内支路等级以上城市道路停放的，根据停放天数相应扣减当年可办理进京通行证的天数。未办理进京通行证或进京通行证超过有效期，进入上述范围道路行驶的，认定为“违反禁令标志指示行驶”的违法行为，由公安机关交通管理部门依法处罚。

公安机关交通管理部门将在上述范围周边道路设置禁令标志，并通过增设、整合道路及城市公共空间视频监控资源，加大执法和处罚力度。

已经领取外埠客运通行证的省际长途客运汽车和省际旅游客运汽车；军队、武警车辆及执行任务的警车、救护车等特种车辆无需办理进京通行证件。

六环路和通州以外的区域，由各远郊区人民政府根据实际需要，划定外省、区、市核发号牌（含临时号牌）的载客汽车凭进京通行证通行的区域。

北京正研究“以家庭为单位”、“以停车位为条件”等小客车摇号政策

北京外埠车管理新政发布后，有市民表示，不少北京市居民买车上外地牌照是因为家庭有“用车刚需”但长期摇不上号迫不得已而为之。而现在有的一家有好几辆车还在参加摇号，还有很多外地人也有北京牌照车，调控政策是否还有完善的空间？相关负责人表示，北京正研究“以家庭为单位”、“以停车位为条件”等小客车摇号政策。

北京市有关部门相关负责人表示，北京机动车快速增长来得早、来得快，人口基数又大，为保障城市可持续发展，控制机动车总量是必然选择，目的是实现机动车的合理、有序增长。该政策实施以来，对于缓解交通拥堵、改善大气质量发挥了重要作用，得到了社会的广泛认同和普遍遵守。

“摇号政策”确实让很多市民暂时无法拥有私家车，但也正是由于大多数市民遵守小客车调控政策，愿意为了公共利益而减损个人利益，约束自身行为、做出自我“牺牲”，才保证了北京城市的有序发展和正常运转。如果对于少数市民以登记外埠号牌来规避调控政策的行为不加以有效控制，既影响到调控政策的有效性，对于绝大多数遵守政策的市民来讲也是不公平的。

近年来，市政府广泛听取人大代表、政协委员的意见和建议，对小客车数量调控政策不断进行优化，已经先后修订了3次。目前，对于增量部分，“以家庭为单位摇号”和“以停车位为条件摇号”等更加精细化的管理方案都在积极研究中；对于存量部分，正在重点研究燃油小客车通过碳交易平台转让并变更为新能源小客车的可行性，既盘活存量，增加市民获得指标的途径，又同步实现机动车能源结构的优化。

责任编辑：余鹏飞