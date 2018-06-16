洞庭湖私人围湖事件当事人被刑拘 合同将解除

原标题：（环境）洞庭湖3万亩“私家湖泊”事件续：当地拆除矮围7200米 当事人被刑拘合同将解除

新华社长沙6月16日电（记者 史卫燕）6月11日，新华社播发《（新华视点）3万亩“私家湖泊”为何如此任性？》，披露了一起私建矮围破坏洞庭湖生态环境的恶劣事件。报道发出后，舆论高度关注。

记者从湖南省沅江市（县级市）获悉，沅江市15日已拆除下塞湖矮围位于沅江境内所剩的7200米围堤；依法全部拆除矮围区域湖洲上的4处建筑物。

沅江市副市长王志强向新华社记者介绍，在此次拆除行动中，沅江共组织干部和施工人员近3000人次，耗资966万元，累计投入推土机1113台次、挖掘机49台次、吊车20台次及其他施工设备，完成土方量1089876立方米。拆除3个湖洲芦苇管理站屋及1处附属建筑物共2800平方米、转运建筑垃圾3700吨，转运生产工具及其他物品240车。

同时，修筑矮围的当事人夏某某因涉嫌骗取贷款，于6月3日被沅江市公安机关依法刑事拘留，夏某某签订的原湖洲承包合同也将彻底解除。

记者15日在沅江市矮围拆除现场看到，数十台挖掘机在烈日下同时作业。记者之前在当地采访时看到的高高垒砌的矮围，如今已被削低不少，沿途的建筑物也不见踪迹。

根据整改要求，矮围拆除后要与原有湖洲地面高程保持一致，目前的整改是否到位仍需要相关权威部门认定。

“原来矮围存在时，到冬天里面的鱼被私人捕捞一空，候鸟都分不到一杯羹，不往这里来。希望矮围拆除后，湿地生态能尽快全面恢复！”洞庭湖环保志愿者李剑志当天赶到拆除现场。

当地的老百姓找到记者，一方面表示拆除霸占洞庭湖17年的矮围，大快人心；另一方面，他们也希望在相关法律和生态保护允许的范围内，渔民今后可以合理、公平地捕鱼。

“沅江市是湖南防汛重点区域，也是洞庭湖生态环境保卫战的重要战场。接下来我们还将继续巩固和深化整改成效，实现我们制定的彻底拆除矮围、恢复湖洲原貌、修复湿地生态、确保河道畅通总目标。”沅江市市长杨智勇表示。

值得注意的是，这个巨型矮围横跨益阳、岳阳两市的沅江、湘阴、汨罗三县。记者坐船沿堤而行，发现除沅江市外，其他两县的拆除工作也正在进行，要全面完成整改任务尚需时日。

责任编辑：桂强