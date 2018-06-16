这些国家赶乘中国快车 最积极的是这个“老冤家”

原标题：头条 | 想通了！这些国家赶乘中国快车，最积极的竟是这个“老冤家”——

据《日本经济新闻》报道，围绕中国的“一带一路”广域经济圈构想，日本企业已经开始为寻找商机加紧行动。在6月14日的中国外交部例行记者会上，外交部发言人耿爽表示也看到了有关报道，并表示，越来越多的日本企业正在把对参与“一带一路”倡议的积极态度转化为实际行动，国际上有越来越多的人对“一带一路”建设的前景充满信心。

更多的实践也表明，面对“一带一路”倡议的巨大影响力，西方国家正逐渐丢掉“包袱”，赶乘“一带一路”快车。

这一次，日本成为“急先锋”

《日本经济新闻》报道称，德国西部工业城市杜伊斯堡是连接中国和欧洲的货运列车的终点站之一。在占地面积20万平方米的站内，满满堆放着五颜六色的集装箱。2011年，往来于中欧之间的列车仅有20班次，到2017年已经增至3000班次。新的物流手段层出不穷，日本企业也开始行动起来。日本通运公司于2018年5月开通从日本经中国到欧洲的运输服务，日中之间有海路和航空两种方式。

▲德国西部城市杜伊斯堡DIT货运场站

报道称，邮船物流公司在杜伊斯堡拥有日企中规模最大的仓库。在中国，日本和欧美企业拥有很多核心工厂。将在中国生产的零部件运到欧洲组装的加工贸易热度不减。邮船物流公司据此认为，中欧物流业务增长将给日本企业带来充裕商机。

有舆论指出，日本企业有如此动向并不突然。早在一年前，日本政界就早已流露出对“一带一路”倡议的“好感”。《日本经济新闻》曾报道称，针对“一带一路”倡议，日本政府去年6月表达了愿意进行合作的姿态，日本企业由此开始加速寻找商机。日本《读卖新闻》也注意到，涉及中国“一带一路”倡议下的合作，日本政府明确提出日中应在基础设施建设方面开展合作。

▲资料图片：2017年6月，日本首相安倍晋三在第23届国际交流会议“亚洲的未来”上发表演讲。关于中国“一带一路”倡议，他表示如果条件成熟将进行合作。

日本缘何在参与“一带一路”倡议方面如此积极？中国人民大学国际关系学院教授王义桅在接受参考消息网采访时分析，从政府层面而言，一方面，自特朗普就任美国总统后，日本愈发感觉到西方渐失“核心”，并对日美同盟疑虑加深。在此背景下，日本尝试通过自身方式找到出路，“两面下注”，以减少对美国依赖、对冲美国风险。

另一方面，日本所提出的“四方机制”难以成形，其需要重新思考与中国的相处方式。从企业层面而言，在中国企业大批量“走出去”的背景下，日本企业感受到压力。日本企业及政府都越来越认识到，只有参与“一带一路”倡议，才有可能在今后影响其规则制定、走向，确保自身利益。

参与背后折射多重考量

有媒体观察到，除日本外，在西方发达国家阵营中，越来越多国家表示出对“一带一路”倡议的支持，采取“拥抱”姿态看待，甚至直接参与这一“中国倡议”。

据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站报道，澳大利亚贸易和投资部长史蒂文·乔博近期就在讲话中对中国的重要政策“一带一路”倡议表示了支持。报道援引乔博的话说：“澳大利亚和中国有着改善地区基础设施的共同目标，对‘一带一路’能对地区基础设施所作的贡献，澳大利亚非常欢迎。”

▲史蒂文·乔博

除政界层面外，来自西方国家的行业巨头也对这一倡议颇为看好。美国消费者新闻与商业频道网站报道称，中国的“一带一路”倡议正越来越多出现在世界各国公司的财报电话会议上，其中包括美国公司。至少15家公司在电话会议上列举了这项庞大的地区开发项目作为业务扩张的机遇。英国《经济学人》周刊网站也报道称，2016年，美国通用电气公司从“一带一路”倡议获得价值23亿美元的设备订单，是2015年订单总额的近3倍。通用电气副总裁约翰·莱斯预计，未来几年，该公司在“一带一路”倡议沿线的营收将实现两位数增长。这家英国媒体注意到，“一带一路”倡议的名单上还有一长串西方企业的名字。

王义桅表示，西方国家对“一带一路”倡议态度的转变，考量与原因复杂：一方面，越来越多“一带一路”倡议的项目逐渐落地，更多国家切实参与其中，成果与进展超过预期；另一方面，美国不断“退群”后，中国逐渐填补“真空”，一些西方国家精英认识到，需要正视“一带一路”倡议。

王义桅同时指出，推进“一带一路”倡议，西方发达国家的参与是其中的重要一环。尽管西方国家对这一倡议持“拥抱”姿态，但疑虑依然不可忽视。对此，中国方面可以尝试打造与西方国家合作开拓第三方市场的模式，逐渐消除西方国家疑虑，吸引其参与其中。

责任编辑：桂强