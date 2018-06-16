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中船重工总经理孙波涉严重违纪违法被查(图/简历)

中船重工总经理孙波涉严重违纪违法被查(图/简历)
2018年06月16日 21:35 新华社
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　　原标题：中船重工总经理孙波涉嫌严重违纪违法被查

　　中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　孙波简历

　　1961年出生，1982年8月大连工学院船舶设计与制造专业本科毕业，2007年7月获得大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业工学博士学位，研究生学历，高级工程师（研究员级）。历任大连造船新厂造船技术所科长，副所长；经营处处长、副总工程师、副厂长；大连新船重工有限责任公司董事、副总经理、总经理；大连造船重工有限责任公司董事、总经理；中国船舶重工集团公司总经理助理，大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理。2009年12月任中国船舶重工集团公司党组成员，兼任中国船舶重工股份公司总经理、大连造船厂集团有限公司董事长。2012年4月任中国船舶重工集团公司副总经理。2015年3月任中国船舶重工集团公司董事、总经理、党组副书记。（简历摘自中国船舶重工集团有限公司官方网站）

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责任编辑：桂强

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