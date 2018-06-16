中船重工总经理孙波到下属物资贸易集团公司调研

来源：中船重工

原文刊发于2018年6月11日

原标题：孙波在物贸集团调研时强调——奋力完成任务目标，进一步深化集中采购，为集团公司高质量发展作出更大贡献

6月11日，中船重工总经理、党组副书记孙波一行到中船重工物资贸易集团公司调研，参观了船舶产业链数字化服务制造平台中心，听取了工作汇报，与领导班子成员和相关部门负责人座谈交流，对物贸集团的发展给予充分肯定，并提出更高要求。他强调，新时代要有新作为，要进一步明确战略定位，深入研究市场，做好新旧动能的转换，在推进制度创新的同时，不断做好结构创新、及经营模式创新，在做好传统业务的过程中，注意不断探索新的经济增长点，开辟新的业务领域，使物贸集团的发展更加符合集团公司的高质量发展纲要。要不断扩大集中采购优势，加快信息化建设，咬定青山不放松，奋力完成全年目标任务，为新时代集团公司高质量发展作出更大贡献。中船重工副总经理何纪武陪同调研。

孙波指出，近年来，物贸集团不断深化改革，创新经营模式，主要经济指标均取得较大幅度增长，发展势头良好。要在已取得成绩基础上，进一步理清发展思路，细化工作措施，坚定不移落实好新时代集团公司高质量发展战略纲要要求，咬定青山不放松，奋力完成全年目标任务。要围绕发展目标，加大创新力度，加快发展电子商务和信息化建设，不断开拓市场，做大做强做优。

孙波强调，大宗物资集中采购是集团公司降本增效的有效措施，也是中央和国资委新常态下反腐败工作的具体落实。要继续深耕细作，不断取得新成效。一要发挥好物贸集团的主导作用，通过规模化集中采购降低经营成本、规避经营风险。二要加快信息化建设力度，进一步实现采购信息及时有效共享。三要对标先进，加快建立公开、公平、高效的电商平台，为成员单位提供更好的采购供应链解决方案。

集团公司有关部门和单位负责人参加活动。

责任编辑：桂强