越南“反华”游行 中国人会心微笑的剧情终于出现

原标题：越南“反华”游行，让中国人会心微笑的剧情终于出现了

越南多地上周末发生大规模“反华”示威游行，在某些地区演变为针对政府和警察的暴力冲突。

英国《卫报》6月15日报道，一名美籍越南裔人士因参加在胡志明市的游行被捕，美国外交部门已知晓此事并采取行动。

《卫报》报道截图

被捕者名叫阮英惟（Will Nguyen），现年32岁，来自美国德克萨斯州休斯敦市，目前正在新加坡学习。他6月10日在胡志明市参加抗议游行活动后，被警方逮捕。

根据目击者和监控录像，阮英惟头部受伤流血，被便衣警察拖走。他目前因“扰乱治安”被关押，但尚未受到指控。

家人和朋友声称，阮英惟是越南裔美国人，当时正巧在胡志明市寻找毕业后的住所，他出于兴趣围观了抗议游行，并没有政治诉求。

阮英惟的推特主页，最后一条推特为6月10日抗议场面

阮英惟的耶鲁大学校友玛丽-艾丽斯·丹妮尔（Mary-Alice Daniel）目前正在为他四处奔走协调。

她说，“在越南很少发生抗议活动，当天阮英惟在现场是因为他把这视为一种公民参政形式（a display of civil participation），他确实支持这种活动。”

“他当时在现场是因为他支持越南人民，他没有政治诉求，也无关意识形态。当时在场者都没有提出证据证明他有任何形式的不当行为，除了和平抗议，他没有做任何事。但他非常不幸，在人群中碰巧是他被选中带走。”

丹妮尔认为，越南警方并不知道阮英惟是美国国籍。

越南外交部发言人黎氏秋恒（Le Thi Thu Hang）否认曾对阮英惟使用暴力。

美国大使馆发言人波普·斯洛尔（Pope Thrower）表示，大使馆已获悉有关逮捕的报道，但拒绝进一步置评。

“当一名美国公民在海外被拘留时，美国国务院将竭尽全力提供适切领事协助。出于保密方面的考虑，我们不作更多评论。”

另据耶鲁每日新闻网（yaledailynews.com）14日报道，阮英惟系越南难民后代，曾就读耶鲁大学达文波特学院，主修东亚研究，现在是新加坡国立大学李光耀公共政策学院研究生，即将于今年7月获得硕士学位。

丹妮尔与阮英惟系耶鲁大学校友，她已在耶鲁大学校友脸书页面发布相关情况，并与其他支持者一同游说美国政界人士施压。

她们14日已接触了理查德•布卢门撒尔（Richard Blumenthal）、约翰·库伯森（John Culberson）、克里斯-墨菲（Chris Murphy）等多名美国议员。

据此前报道，6月10日和11日在越南各地发生的抗议游行的导火索是近期越南国会拟审议的关于《云屯、北云峰和富国特别经济行政单位法草案》部分内容，该草案计划新增三个经济特区，并提出“允许租地期限长达99年”。许多人因此上街抗议政府“将土地出租给中国99年”。

不过，越南国会11日已经再次表决，不但将相关草案的表决推迟到年底，而且取消了其中“允许租地99年”的相关内容。

本周末可能还有抗议

但越南官方的妥协可能不一定有效。

英国《卫报》在报道中还提到，本周末可能会发生更多抗议活动，主要诉求是抗议越南国会新通过的《网络安全法》。

《卫报》称，这也是上周抗议活动的诉求之一，该法律要求谷歌、脸书等公司将用户数据储存在越南国内，并在当地开设办事处。人们担心这会导致更多网络审查，越南已经成立网络部队反击网上的“错误言论”。

上周末抗议发生时，在社交网络上进行串联和直播的一些活动人士目前也仍在活跃，他们纷纷援引《纽约时报》、《金融时报》、路透社等媒体近期密集发布的文章，将矛头指向《网络安全法》，这些报道称该法妨碍网络和言论自由、将阻碍越南经济发展等。

活动人士在社交媒体传播针对越南新《网络安全法》的报道

中方未有人员伤亡和财产损失，受波及企业陆续复工

中国驻越南大使馆在6月10日提醒在越中国公民注意出行安全后，近日采取后续措施，分析评估相关情况。

6月13日上午，中国驻越南大使馆召开越南中国商会及各分支机构主要负责人座谈会，分析评估最近越南多地发生涉华示威对在越中资企业的影响。

参会代表认为，目前在越中资企业安全生产形势总体稳定，仅有少部分在越南南方的中资企业受到示威民众冲击，当地政府处置得力，及时派出公安警力维护秩序，事态得到有效控制，未造成人员伤亡和财产损失，受到波及的企业正在陆续复工。

14日，负责警务事务的赵万鹏参赞率领由使馆领事部、驻胡志明市总领馆有关同志组成的联合工作组赴庆和省芽庄市调研当地治安形势。

据核实，在各方努力下，芽庄迄未发生中国游客受伤或者中资企业受冲击的情况，目前形势已恢复稳定。

来源：观察者网

责任编辑：张玉