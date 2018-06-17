台"友邦"官员赴陆招商 台当局急撇清："邦谊"稳固

原标题：台“友邦”官员前往大陆招商 台当局跳出来急撇清：“邦谊”稳固

[环球网综合报道]16日有台媒爆料称，台“友邦”所罗门群岛官员与国会议员以个人身份前往大陆招商，引发台当局一度紧张。对此，台“外交部”16日紧急出面，声称“密切掌握相关情势”，然后表示“邦谊不受影响”。

李宪章

台湾“中央社”16日报道称，最先曝光此消息的是民进党“立委”王定宇，他16日下午在个人上脸书称，据闻所罗门群岛交通、工矿部长和一位反对党议员目前在北京洽商协助开采的事宜，“这是未经所国内阁同意授权的个人行程，虽然尚不至于影响‘邦交’关系，但确实是需要注意的负向讯号”。

对于这样的消息，台“外交部”发言人李宪章辩称，台湾在太平洋“友邦”所罗门群岛将于明年举行国会大选，（此次行动是）若干有意争取连任的部长与国会议员，“或因对中国（大陆）市场与资金存有幻想”，“近日在未经所国政府授权下，以个人身份前往中国（大陆）招商”。

然后，李宪章为维稳民众情绪再次表示“邦谊不受影响”。

上月以来，台湾在一个月内连失两个重要“友邦”，让岛内哀声一片。台“外交空间”再次限缩，让岛内舆论普遍认为台湾将出现“断交潮”，巴拉圭、海地、斯威士兰等国被接二连三猜测为是亮红灯的重要“邦交国”，引发台当局高度紧张。

台湾《联合报》社论曾直指，人心崩离的“断交潮”，蔡英文把台湾带向险浪。社论认为，蔡英文将“拒绝承认九二共识”设定为其两岸政策的导航方位时，没有想到这会点燃两岸“外交”战场的火吗？如果曾谨慎想过，那么接二连三的“断交”，就是她必须承受的后果，以此指控对手召唤仇恨，只是在打悲情牌。而如果当初不曾想到这样的后果，意味先前思虑欠周；如今碰到巨浪，若不设法调整航向，就只能硬着头皮驶向恶海，这是她身为掌舵者必须思考的责任。

对于台湾“友邦”议题，国台办发言人曾多次在例行记者会上表示，世界上只有一个中国，坚持一个中国原则是国际社会普遍共识。体现一个中国原则的“九二共识”是两岸关系和平发展的定海神针，只有承认“九二共识”，认同其两岸同属一中的核心意涵，两岸关系才能重回和平发展的正确方向，台湾当局应认清客观大势，做出明智抉择。

外交部发言人华春莹也强调，世界上只有一个中国。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则早在47年前就写入了联合国大会2758号决议，已经成为公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。

责任编辑：张建利