省长曾大怒的事再现 央视曝光后被处理

原标题：省长曾大怒的事

云南省再现“不合理低价游”问题。

6月15日下午，央视“新闻直播间”栏目播出“不合理低价游调查”，曝光云南大理、保山、德宏等州市旅游乱象问题。

调查中可看到，游客被中国旅行社重庆分社转卖给重庆组团社或云南当地地接社，报名费为组团社所得，地接社还要另给一笔“买团钱”，平均每个客人将低于成本价1500-5000元价格，而地接社会带游客去指定地点购买高昂商品收取回扣填补亏空，并按照购买力将游客分为特A类、A类、B类、C类等。

调查中，记者以乘客身份与中国旅行社重庆分社用980元2人的价格签订大理-腾冲-瑞丽双飞五日游，签订合同时对方工作人员为避免低价团违规将价格改为每人1500元，在旅途中，每到一个新的景点就会更换导游，带领游客到不同购物店购买高于商场价的商品，如黄龙玉、中药材、银饰等，导游会随时统计购买金额并恶语相向。

节目播出后，云南各级政府及相关部门立即做出部署对涉事企业及人员展开调查。6月16日，云南省旅游市场秩序整治工作领导小组办公室公布了涉事企业及人员的调查情况通报，已由各州市对涉事6家购物企业、1家旅行社、3名导游立案调查。

经查，云南途遇旅行社涉嫌存在低价游接团、指定购物场所、擅自变更行程等违法违规行为；上岗导游李旭涉嫌存在变相强迫购物、指定购物场所、擅自变更行程等违法违规行为；上岗导游宦化育涉嫌存在诱导购物、擅自变更行程、向游客索要小费和不按规定佩戴导游证等违法违规行为；上岗导游兰志瑶涉嫌存在诱导购物、擅自变更行程和不按规定佩戴导游证等违法违规行为。

随即，大理白族自治州相关部门、腾冲市旅游市场秩序整治工作领导小组、瑞丽市政府等单位，分别对涉事方做出了处罚。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，针对“不合理低价游”问题，云南省长阮成发曾做出多个批示，并出台了云南“史上最严”治理措施，承诺力争用一年时间从根本上解决旅游乱象。他也曾因此事而发怒。

2016年12月，阮成发由鄂入滇，出任云南省代省长、省长。彼时，云南省旅游乱象被多次曝光，“游客在丽江被打事件”使得云南旅游业正处于口风浪尖。

阮成发随即对云南省旅游业“开刀”，他表示要一手抓市场乱象整治，一手抓产业转型升级。

去年2月，在云南省政府第106次常务会议上，阮成发发怒了。

会上，春节前刚刚旅游“被宰”、分管旅发委的副省长陈舜介绍，云南旅游市场整治的重点有三个：所有不合理低价游产品下架；切断行业灰色利益链条；建立完善行业服务规范。

“陈舜同志都去暗访了，余繁去暗访过吗？”阮成发对云南省旅发委主任发问。

“去过，不过他们大都认识我，效果不明显”，余繁的回答让会议现场发出一阵笑声。

阮成发接着说，余繁的汇报中关于旅游市场现状的判断是清醒的，市场的灰色利益链条还没斩断，治理还处在治表阶段，治本的效果不明显。他评价陈舜旅游“被宰”为“杀鸡用牛刀”。

“政事儿”注意到，此时阮成发说了一句“重话”：“有些购物店之所以那么嚣张，为什么就关不掉呢？背后有人吧！”

之后他加重语气说：“对于造成恶劣影响的购物店，工商、公安甚至纪检部门，要去查查。”

在去年3月的全国两会云南团开放日上，云南旅游乱象再次成为关注焦点。阮成发在会上表态称，“宁可不要旅游人数、旅游收入的大幅增加，也要整顿好云南旅游市场，提升旅游品质！”

阮成发说，总体来说云南旅游是受欢迎的，2016年境内外到云南旅游人次达4.31亿；另一方面乱象丛生，令人生恨，有的游客对云南旅游既爱又恨、由爱生恨、爱恨交加，“但我理解的这个恨不是仇恨，是恨铁不成钢的恨”。

他表示，云南将重拳出击、铁腕整治旅游乱象，并出台云南史上最严的旅游治理措施，力争一年内从根本上改变云南旅游的乱象。

此次全国两会闭幕十多天后，云南省向社会公布《云南省旅游市场秩序整治工作措施》。22条整治措施涉及七个方面，核心是彻底消除各旅游要素之间长期形成的不正当利益输送和相互依存的“恶性竞争”关系，确保云南旅游市场秩序一年内实现根本好转。其中第一部分措施就直指旅游购物环节。

在今年的全国两会云南团开放日上，阮成发被问及：“你去年作出的承诺，兑现了吗？”

“去年全国两会期间，也是在这个会议室，我代表省委省政府做过承诺，要重拳整治旅游市场乱象”，阮成发说，过去一年，云南出台了被称为史上最严厉的22条旅游乱象整治措施，取消了全省所有的旅游购物地点；对旅行社、导游实行负面清单管理，全年共查处173家旅行社，占全省总量的1/5。

“针对州市县各级政府和旅游管理部门普遍存在的不愿管、不想管、管不了、管不好畏难情绪，不断加大工作力度，省政府基本每个月都专门研究旅游工作，分管副省长每周安排旅游调研，及时研究解决旅游业存在的各种问题”，阮成发说，一年来，全省共有40多名干部，因为治理旅游乱象不作为、慢作为，被问责。

阮成发表示，经过一年治理，云南旅游市场有所改观，“原来铺天盖地个体竞争的低价旅游基本没有了，原来普遍存在的明目张胆强制购物现象基本没有了”，可旅游业仍然存在一些问题，“当前，有的旅游企业经营模式还没有改变，诚信经营的制度体系还没有完全建立，一些违法违规行为由地上转入地下，由明目张胆转为乔装打扮。冰冻三尺非一日之寒，面对新情况、新问题，我们绝不半途而废，将以更大力度、更严措施，使旅游市场秩序更为好转。”

阮成发还谈到，云南省委书记陈豪对旅游乱象治理提出了更为严格的要求，“我们面临的压力和困难也不少。陈豪书记要求，宁可旅游人数、旅游收入大幅下降，也要坚决改变旅游乱象。前不久，在一次省委全会上，陈豪书记批评某个州市旅游市场整治不力，书记甚至说，宁可把那些店铺关掉，也要改变目前的乱象”。

今年4月16日，云南举行旅游市场秩序整治工作新闻发布会，介绍云南省旅游市场秩序整治工作一年来的整治成效。

据介绍，自2016年4月15日以来，全省各级各部门共查处涉旅案件2018件，罚款2491.07万元，其中2017年11月15日第四次召开旅游市场秩序整治新闻发布会以来査处涉旅案件535件，罚款568.61万元。

云南省旅游市场秩序整治工作领导小组副组长、云南省旅游发展委员会主任余繁称，通过近一年的整治后，原来铺天盖地、乔装打扮的低价游没有了，但个别经过伪装、具有隐蔽性的“不合理低价旅游团”仍偶有出现；原来普遍存在、明目张胆的强制购物现象没有了，但变相安排购物和有违诚信的欺诈行为还时有发生。

责任编辑：张申