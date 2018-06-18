新华社：美国单边主义失道必然寡助

原标题：（新华国际时评）述评：美国单边主义失道必然寡助

新华社北京6月18日电述评：美国单边主义失道必然寡助

新华社记者曹筱凡

得道多助，失道寡助。近期以来，美国在贸易领域不守信义、出尔反尔，对主要贸易伙伴强行加征关税，不断破坏多边贸易体制，引发国际舆论广泛批评与担忧。美国的单边主义行动损人害己，给世界经济前景蒙上阴影。

在遭受国际金融危机打击之后，世界经济经过多年缓慢复苏，逐渐展现生机，主要经济体均出现增长势头。但是最近美国不断挑起贸易争端，给全球贸易和世界经济增长带来了新的风险和危害。

国际社会早已取得共识：维护在世贸组织框架下建立的多边贸易体制，是支持多边主义的具体体现，也是实现全球经济增长的重要保障。

近期美国的单边主义行动违反了世贸组织最基本精神和原则，严重影响了全球贸易体系的稳定。瑞典咨询机构“二十一世纪新前线”创始人丹尼斯·帕姆林认为，美国的贸易保护主义行为使基于规则的全球贸易体系面临失控危险。德国知名经济学家霍尔格·施米丁认为，美国加征关税的保护主义行为，是对世界贸易规则的践踏，将摧毁各国对贸易规则的信任，让所有国家受损。

国际货币基金组织（IMF）日前发表声明强调，广泛限制进口可能会削弱以规则为基础的全球贸易体系，与美国贸易措施相关的金融市场和大宗商品价格波动也会对一系列国家产生影响。IMF总裁拉加德再度警告，贸易战中无赢家。

美国的单边主义行动已招致多方反制。欧盟成员国本月14日一致同意对总额约32.4亿美元的美国商品征收25%的关税。加拿大宣布7月1日起对总值约128亿美元的美国商品征收报复性关税。墨西哥于6月初对部分美国商品开征最高税率25%的关税。在美国政府公布对华500亿美元商品加征额外关税的清单后，中国政府立即发布了同等规模、同等力度的反制措施。

美国的单边主义行动打击了全球复苏信心，为世界经济带来巨大不确定性，也将伤及美国经济自身。彭博新闻社研究报告显示，假设美国挑起的贸易战令全球关税水平提高10%，2020年全球贸易额将萎缩3.7%，全球经济规模将因此缩小0.5%。欧洲央行分析认为，如果美国点燃与贸易伙伴的贸易战，世界经济产值可能出现高达1%的降幅。

IMF指出，来自贸易伙伴的一连串报复措施，将会抑制美国国内外投资，同时可能中断全球和区域供应链，对美国跨国企业造成破坏性影响。

中国外交部发言人日前指出，当今时代，发起贸易战不符合全球利益。我们呼吁各国采取共同行动，坚决制止这种过时和倒退的行为，坚定捍卫人类共同利益。

在当前经济全球化深入发展、各国利益日益交融的背景下，单边主义是零和思维，结果必然是损人害己。作为“地球村”的共同成员，各方有义务维护、遵守包括世贸组织规则在内的多边体制，以相互尊重、合作共赢的精神化解分歧，摒弃单边主义行为，从而助力本国和世界繁荣与发展。（完）

责任编辑：张义凌