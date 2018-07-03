美国这问题病入膏肓 中国普通一句话让其感触颇深

原标题：这次中国被美国媒体当“枪”使，但我们心甘情愿！

今天，一则来自中国驻美国大使馆的旅游安全提示，意外引起了多家美国主流媒体乃至不少美国民众的注意……

原来，在这则对于咱们中国人来说挺普通的旅游安全提示中，有一句话却深深地刺激了美国人——“美国治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发…。。”

于是，最先注意到这一旅游安全提示的美国《纽约时报》，便在其最新一篇报道中这样写到：中国正在提醒其国民在某个外国旅游时要警惕那里高频率的枪支暴力，可这个如此危险的国家，却是美国……

该报进一步介绍说，美国的枪支暴力问题确实很严重，被枪打死的人数不仅与最容易导致人员伤亡的交通事故持平，更是所有富裕国家中最恶劣的那个。

一组国际调查机构的数据也显示，2016年时在美国几乎每100万人中就会有31.2个人死在枪口下，仅次于萨尔维多（每100万中有446.3个枪支暴力受害者）和墨西哥（每100万中有121.7个枪支暴力受害者）。

而相比起来，中国当年每100万人中仅1.6人会死于枪支暴力。《纽约时报》说，这个比例几乎与美国极低的坠机事故致死率相同了……

更神的是，这家美国媒体还提到了中国政府为反击美国对中国人权问题的干涉而发布的 “年度美国人权报告”中的内容，称枪支暴力是这份报告中最常被提及的问题。

最后，《纽约时报》还引用美国国务院的说法说，虽然中国对自由的限制要比美国多很多，但这个国家整体上来说还是挺安全的。

目前，这篇《纽约时报》的报道已经被多家美国媒体转载，并引起了不少美国人的感慨。

譬如，在境外社交网站Facebook上，美国一个致力于消除“枪支暴力”的民间组织在转发了《纽约时报》的文章后，就引来了上百名美国网友的留言。而且值得注意的是，这些言论几乎全都是认可中国大使馆对美国“治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发”的描述的。

其中，有的美国网友痛心于美国的枪支暴力已在全世界面前丢脸，有的则认为中国大使馆的安全提示有助于让美国人更好的认识自己的问题，甚至还有美国网友干脆反讽说：“为啥会有人把美国当成旅游目的地？”

但话说回来，这《纽约时报》等美国媒体突然拿咱们驻美大使馆的一个旅游提示说事，还把咱中国当成正面典型进行报道，这倒并不是因为“逢中必反”的它们突然转变了立场，开始认可咱们中国了。

他们之所以这么做，除了美国自身的枪支暴力问题已经病入膏肓，另一个重要因素是美国总统特朗普是支持“拥枪”反对“控枪”的。

大家应该都还记得，就在几个月前在美国不断爆发严重的校园枪击案时，特朗普给出的应对策略竟是“让老师也配枪吧”…。。

换言之，《纽约时报》今天拿咱们大使馆的旅游安全提示去说美国的枪支问题，其实是在把咱中国“当枪使”，好去进一步批判特朗普以及他背后那些任由枪支暴力泛滥的枪支利益集团。

不过，作为一个本来就反对枪支暴力和反对枪支合法化的中国人，耿直哥倒也觉得被美国媒体这么“当枪使”也没什么不好。

枪支这种极易致人死亡的杀伤性武器，本就该被任何一个在乎自己公民的安全乃至人权的国家所禁止。而且我们中国人既不希望看到美国每年有那么多无辜生命被枪支暴力残忍夺取，更不希望看到我们中国人也在美国成为这一恶性问题的受害者。

实际上，除了中国，澳大利亚和加拿大等很多选择严控枪支的西方发达国家，也都已经通过实践充分证明要想化解枪支暴力问题，只有加强监管这一条路可走。

所以，耿直哥也鼓励美国媒体多多拿我们中国或是澳大利亚、加拿大等国做榜样，倒逼美国的枪支改革，好让美国人以及去那里学习、工作和旅游的各国人民都能早日脱下防弹衣，不必生活在被枪杀的恐惧中了…。。

▲图为美国一教师穿防弹衣去上课，因怕被枪杀

责任编辑：霍宇昂