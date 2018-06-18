两虎落马 中央巡视组3年对中船重工说了哪些重话

原标题：两“虎”落马，这三年中央巡视组对中船重工都说了哪些重话

澎湃新闻记者 蒋子文

承担辽宁舰的建造及首艘国产航母的自主设计建造重任的中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）已有两位重要领导落马。

2018年6月16日晚，中央纪委国家监委网站通报称，中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

两年前，2016年11月5日，中央纪委网站援引驻国资委纪检组消息称，中国船舶重工集团公司党组成员、纪检组组长刘长虹涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。

中央纪委国家监委网站公开信息显示，这三年以来，中央已对中船重工集团分别开展了一次专项巡视、一次“机动式”巡视，中央巡视组对中船重工巡视发现问题予以了详尽的披露。

2015年中央首轮专项巡视圈定了26家央企。当年2月27日至4月28日，佟延成挂帅的中央第九巡视组对中船重工进行了专项巡视。随后，当年6月11日，中央第九巡视组向中船重工党组反馈专项巡视情况时指出：



“集团党组、纪检组履行‘两个责任’有缺失；



“科研院所违规违纪问题突出，一些院所财务管理混乱，入账票据五花八门；部分院所为争取科研生产项目送钱送礼、违规报销各种费用；



“不少院所在科技产业化过程中把项目和正常业务转移到私人公司，有的变卖单位资源和知识技术为个人牟利，有的院所和领导人员在产业化公司违规报销大额开支；



“有的企业和院所的领导和重点岗位人员利用职务便利，在工程建设、物资采购、外协外包等方面为自己和亲友牟取私利；



“少数领导人员顶风违反中央八项规定精神，个别领导人员违反党的组织纪律；



“选人用人程序不够规范，个别领导人员带病上岗，一些领导人员长期不交流；



“同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部、国务院国资委等有关部门处理。”

佟延成当时代表巡视组提出了五点意见建议：一要认真落实全面从严治党要求，清醒认识企业党风廉政建设方面面临的严峻形势和落实“两个责任”方面存在的明显差距，切实解决对违规违纪问题高举轻放、有案不查、“清白自证”、“廉洁互证”等问题；二要大力抓好成员单位党风廉政建设，深入开展科研经费管理使用问题、科技产业化过程中利益输送问题专项整治活动；三要坚持有案必查，认真做好巡视组移交问题线索的核查工作；四要强力推进作风建设，严肃处理顶风违反中央八项规定精神的问题；五要严格执行选人用人制度规定，严肃查处带病提拔、违规提拔等问题，积极推进二级单位主要负责人和关键岗位人员交流轮岗。

值得一提的是，中船重工党组当时在针对中央巡视组反馈情况进行整改时，为解决党组成员兼任二级单位主要领导问题，中船重工党组决定党组副书记、总经理孙波不再兼任大连船舶重工集团有限公司董事长职务。

而中船重工党组成员、纪检组组长刘长虹的落马也正是在此次专项巡视之后。

2017年，十八届中央最后一轮巡视启动，其中中央巡视对中船重工等4个单位试点开展“机动式”巡视。

“机动式”巡视是十八大以来巡视制度的一项重要创新，被称为“游动哨”、“突击队”，其问题导向更加鲜明，根据实际情况，动态、机动选定巡视任务，哪里问题反映突出就去哪里。巡视组有备而来，奔着问题去，目标明确，讲求“短平快”，盯住关键岗位人员、要害部门和知情人，出其不意、攻其不备，快速、高效、精准突破，强化了利剑高悬、震慑常在的威慑力。

2017年3月6日至4月5日，陈瑞萍挂帅的中央第六巡视组对中船重工党组进行了“机动式”巡视。随后，当年6月10日，中央巡视组向中船重工党组反馈“机动式”巡视情况，指出：



“‘四个意识’不强，聚焦主业主责不够，落实中央对企业改革发展的政治定位和战略要求存在差距，对上次中央巡视发现问题整改不力；



“党内政治生活不够严肃，执行民主集中制不到位，有的领导人员没有如实向组织报告个人有关事项；



“执行干部选拔任用规定不严格，对违规用人、搞‘小圈子’问题反映较多；



“‘两个责任’落实不够到位，重点领域存在廉洁风险，有的领导人员纪律意识淡薄，顶风违反中央八项规定精神，有的利用企业经营管理权谋取私利等；



“同时，巡视组还收到一些涉及领导干部的问题反映，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。”

澎湃新闻注意到，上述2015年和2017年两次巡视情况反馈中，均提及了“两个责任”缺失（落实不到位）、干部选拔任用不规范（规定不严格执行）这两个问题。

事实上，中央巡视组对于中船重工党组巡视整改不力的情况已有明确批评。

陈瑞萍在2017年6月10日的巡视情况中提出了四点意见，其中强调“切实担当巡视整改主体责任，确保整改取得实效。坚决纠正上次巡视敷衍整改问题，严肃问责，一并把上次和本次巡视整改各项任务抓细抓实抓到位，确保整改工作取得实效”。

据中船重工官网介绍，该公司成立于1999年7月1日，是由原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，主要从事海洋装备产业、动力与机电装备产业、战略新兴产业和生产性现代服务业的研发生产。中船重工作为我国海军装备科研生产的主体力量，承担着航母、核潜艇、常规潜艇、水面舰艇、水中兵器等海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障任务等。

责任编辑：张义凌