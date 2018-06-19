省纪委书记端午节“敲门” 并带一份特殊“礼物”

原标题：省纪委书记端午节“敲门”

来源：长安街知事

省纪委书记节日里登门拜访，什么节奏？江西省纪委监委班子中的四位成员就迎来了这位“重量级”客人。

昨日下午，江西省委常委、省纪委书记、省监委主任孙新阳到四人家中家访，并带去了一份特殊的“礼物”。

“礼物”是什么？用四位被家访班子成员的的话说，送的是温暖，教的是方法，传的是提醒，体现的是政治关怀。

家访中的孙新阳（中）

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，孙新阳可谓是“家访”制度的代言人。2016年11月孙新阳由海南省委常委转任江西省纪委书记。三个月后的春节期间，他到省纪委机关、派驻纪检组、省委巡视组5户干部家中家访的消息便见诸报端。

江西省纪检监察系统的领导干部对于一把手无疑是非常熟悉的。在平日的“抬头不见低头见”中，所有人和孙新阳进行的更多是公对公的交流。但是家访中的孙新阳，抱起了干部家中的幼童，和耄耋老人拉起了家常。

家，无疑是最让人放松的场所。而工作中的“铁汉”，在这里能难得的露出柔情。

去年8月，孙新阳曾在《中国纪检监察杂志》撰文，其中提到，全面从严治党靠教育也靠制度，必须使思想建党和制度治党刚柔相济、同频共振。而家访制度便是这“柔”之力的最好体现。

家访中的孙新阳（中）

“家访不是访贫问苦类的走访慰问，其意义不仅在于送温暖、送祝福，更重要的是摸实情、强监督。”孙新阳把家访的意义讲的很明确。

他在昨日的家访中就表示，纪委监委的第一职责是监督，监督是双向的，我们在监督别人的同时也接受着别人的监督，要习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

纪检机关不是保险箱，纪检干部也没有天然的免疫力。想要打铁，就必须自身硬。其实，“家访”这两个字很早就出现在了党的制度中，成为全面从严治党的重要手段。

2016年8月，中共中央办公厅印发了《关于防止干部“带病提拔”的意见》。《意见》明确提出，为了切实防止干部“带病提拔”，要采取民意调查、专项调查、延伸考察、实地走访、家访等办法，广泛深入地了解干部。

此外，去年初通过的《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》也明确提出，纪检机关应当加强对监督执纪工作的领导，严格教育、管理、监督，切实履行自身建设主体责任。这无疑也是对“家访”制度建立目的的又一个诠释。

江西省纪委监委机关党委专职副书记刘玉椿曾在介绍家访活动时说，家访的目的，就是听一听干部在不同时间和场所的表现有无不同，看一看干部在社会上与机关内的言行有无差别，盯一盯干部在“八小时之外”是不是也能绷紧纪律这根弦，瞧一瞧家中摆设是否和其收入相符。

这样的表态，无疑是对家访制度最为详细、直观的解释。然而，当有的领导干部采用手段回避家访，其背后就一定有不可告人的“故事”。小伙伴们熟悉的反腐专题片《打铁还需自身硬》中，就有这样的情节。

片中介绍，从2014年开始，中央纪委机关党委每年度都要约谈机关所有基层党组织负责人，连续三年实现了约谈全覆盖。然而，有一些纪检干部对这些举措并没有真正理解，甚至采用一些手段逃避管理，欺骗组织。

曾经参与查办万庆良、朱明国等案件的中央纪委第八纪检监察室原处长原屹峰就是其中之一。

就在2014年，当听到机关党委要对干部进行家访的消息时，原屹峰害怕了起来，因为他已经住到了一个商人提供的房子里面，而自己原来的房子给其他亲属住了。由于害怕领导发现自己和一些商人老板有不正当的交往问题，原屹峰决定演一出戏。

于是，在一间自己不实际居住的房子里面，原屹峰接受了领导的家访。在那之前他还进行了排练，提前教妻子应该怎么做、怎么说。因为怕领导不相信，原屹峰还拿了一个全家福的照片挂在了房子里。

这样做的后果就是，原屹峰要时刻小心隐瞒自己的住址。有时和领导搭车回家，他不得不在领导来家访的地址下车，再自己走回原本居住的“豪宅”。

2016年7月，根据有关单位转来的问题线索，中央纪委机关党委对原屹峰涉嫌严重违纪问题进行立案审查，发现原屹峰利用纪律检查权谋取私利，收受财物240.8万元；同时还发现原屹峰涉嫌收受巨额贿赂的其他问题线索。

现在看来，开展政治家访，是将监督视野从“工作态”延伸到“生活态”，把思想教育和纪律监督抓到位，是锻造过硬纪检监察队伍的重要及必要手段。

信任不能代替监督、严管就是厚爱，“家访”制度在全国纪检监察系统的蔚然成风，实为摸清干部的思想、家庭、家风等情况，推动监督责任落地生根的“一手好招”。

责任编辑：余鹏飞