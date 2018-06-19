弄虚作假欺骗中央督察组 县长等4名领导被问责

原标题：欺骗中央督察组，县长被问责

19日，江西省抚州市纪委监委发布消息，近期，抚州市纪委监委严肃查处了崇仁县上报中央环保督察组转办件处理情况弄虚作假的问题，并对相关人员进行了严肃问责。

经查，崇仁县人民政府于6月7日收到抚州市政府督查室转办的中央环保督察组关于崇仁县三山乡长仁砖厂废气直排的转办件后，县人民政府主要领导、分管领导按照要求到现场开展调查处理。6月8日县环保局对长仁砖厂开展执法检查，并依法作出了“立即停产整改”和“罚款4000元”的行政处罚决定。在没有对长仁砖厂关停到位的情况下，崇仁县人民政府6月12日第一次上报材料中“目前已关闭停产”的内容与实际情况不符。经市环保局指出问题后，6月13日第二次上报材料中“已停止生产，并断水断电”“县环保局将这一情况反馈至信访人，信访人对处理意见表示满意”的内容仍与实际情况不符（于6月14日至15日才对该砖厂实施了断水断电措施；转办件中没有信访举报人的相关信息，县环保局无法向信访举报人反馈）。抚州市纪委称：此次事件中，暴露出崇仁县相关人员在上报材料中存在弄虚作假、不察实情等“假”的作风问题。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，抚州市纪委对崇仁县4名领导干部，给予了党纪处分。通报称，经研究，纪委决定给予负有直接责任的崇仁县环保局局长刘彬同志党内严重警告处分；给予负有直接责任的崇仁县环保局环境监察大队副大队长郑书华政务记过处分；对负有领导责任的崇仁县委副书记、县长周国华同志和崇仁县委常委、常务副县长肖明同志诫勉谈话，责令其向市委、市政府作出深刻检讨，并在县委民主生活会上作出说明。

此外，责成崇仁县委、县政府尽快将中央环保督察问题整改落实到位，并举一反三，加大对“小散乱污”企业的排查力度，加强环保监管，清除环境污染隐患，坚决杜绝此类事件的再次发生。通报指出，当前全市正开展“进一步解放思想、深入调查研究、切实转变干部作风”活动，重点整治“怕、慢、假、庸、散”等突出问题，可崇仁县有关人员仍向上级报送弄虚作假的材料，与当前的作风整顿要求严重不符。“政事儿”注意到，中央环保督察组在本月初进驻了江西省。当时，抚州市还专门召开了迎接中央环保督察的会议。6月1日，由全国政协农业和农村委员会副主任马中平带队的中央第四环保督察组，对江西省开展“回头看”工作动员会在南昌召开，马中平作了讲话，江西省委书记、省长刘奇作了动员讲话。

图为马中平在江西进行环保督察

江西省政协副主席、抚州市委书记肖毅，抚州市长张鸿星在抚州分会场参会。6月2日上午，抚州市迎接中央环保督察“回头看”暨环保工作推进会议召开。肖毅出席并讲话，张鸿星主持会议。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，肖毅在会议上，还特意对“假装整改”提了醒。肖毅强调，各地各部门要以高度的政治责任感迎接中央环保督察。要切实做到思想认识务必高度重视，千万不能掉以轻心，不能有丝毫的侥幸心理。要切实做到问题整改务必实事求是，按照“条条必整改、件件必落实”的要求，狠抓整改，坚决克服“表面整改”、“假装整改”、“敷衍整改”等生态环保领域的形式主义、官僚主义。“市委对破坏生态环境违法违纪问题和失职渎职行为，发现一起，严肃查处问责一起，典型问题通报曝光一起，决不手软。”他说。在肖毅放了如此狠话的情况下，崇仁县的相关干部，仍在整改上弄虚作假。“政事儿”从抚州市政府网站，查到了崇仁县环保局公示的长仁砖厂处理情况。据公示的文件，县环保局6月7日收到投诉，“6月11日办理反馈。”

县环保局称，经调查，该砖厂无环保审批手续，无污染治理设施，生产过程中产生的烟尘无组织排放。该砖厂为黏土制砖项目，属于国家明令淘汰的落后产能及上级环保部门需清理整顿的小散乱污企业。在该份11日作出的反馈中，其“问题解决情况”，写的是“目前该砖厂已经停止生产，并断水断电。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，今年5月底开始，中央环保督察开始首次对广西、河北、河南、内蒙古、宁夏、黑龙江、江苏、江西、广东、云南10个省份开展为期一个月的“回头看”。十余天以来，已曝出至少14起敷衍整改、虚假整改的问题，涉及此次“回头看”的全部省份。督察反映出的情况，也不容乐观。生态环境部的通报中，多次出现“督察现场令人震惊”、“真相变本加厉”等措辞，语气严厉。“政事儿”注意到，此次抚州4名干部被问责，并非孤例。据新华社统计，截至6月14日，被督察地区已问责了630人。督察组通报，截至6月15日，6个督察组收到群众举报超万件，共计与126名领导干部进行个别谈话，其中省级领导50人，部门和地市主要负责同志76人；累计走访问询省级有关部门和单位100个；调阅资料3.5万余份，问责至少630人。

此后，针对督察组在该省“回头看”中发现的“虚假整改”等问题，多个省份的省委书记、省长作了批示。19日《江苏日报》报道，近期，江苏省委书记娄勤俭批示，要求各地“实事求是扎实稳步推进整改，严防严处弄虚造假”。江苏省长吴政隆批示指出，各地“在抓好整改的同时，必须切实解决作风不实和‘造假’问题，压实各级领导的责任”。11日，督察组指出广东省清远市黑臭水体治理存在“假装治污”“表面治污”情况，中央政治局委员、广东省委书记李希作出批示：各地各有关部门要认真贯彻落实习近平生态文明思想，严格按照中央决策部署，以对历史和人民高度负责的态度，拿出断然之策，标本兼治、突出治本、攻坚克难，防止急功近利、做表面文章，坚决打好污染防治攻坚战。广东省省长马兴瑞在批示中要求：清远市主要领导务必高度重视，严肃查处，依法追责。要向各市通报此造假情况，引以为戒，立即整改。对宁夏“泰瑞制药涉嫌表面整改”问题，6月2日，宁夏回族自治区党委书记石泰峰批示称：“对泰瑞制药涉嫌表面整改的问题，银川市要尽快进行核查，对表面整改、虚假整改、敷衍整改等弄虚作假的行为，要严肃追责，绝不姑息。”宁夏回族自治区主席咸辉批示：“请银川市认真核查，严肃整改。各地各部门要认真落实中央环保督察组‘回头看’各项要求，盯住问题清单真整改，坚决杜绝表面整改、假装整改，确保我区存在的环保问题得到有效整治。”

责任编辑：余鹏飞