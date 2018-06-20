英媒称中国治污应借助卫星数据:可发现违规企业

原标题：英媒称中国治污应借助卫星数据：可发现违规排污企业

参考消息网6月20日报道 英媒称，近几十年来，中国的城市饱受空气污染的困扰。为此，中国政府已经采取措施来净化天空。最近，由麻省理工学院的一位学者参与的一项创新研究显示，中国的一项重要的防治污染法规确实奏效了——尤其是一部分特定的污染排放者最能适应这一法规。

据英国科学新闻网站6月18日报道，这项研究对中国在2014年7月开始实施的一项法规进行了研究，这项法规要求燃煤电厂大幅减少与呼吸道疾病有关的污染物二氧化硫的排放。总的来说，研究人员发现，随着这项政策的出台，燃煤电厂的排放浓度下降了13.9%。

“二氧化硫浓度在政策规定的最后期限前后出现了大幅下降，”麻省理工学院斯隆管理学院副教授、最新发表的研究论文的合著者瓦莱丽·卡普吕说，“这是非常重要的。”

报道称，然而，研究人员还发现，法律要求在污染更为严重、人口更多的地区进一步减少二氧化硫的排放，然而，这些地方恰恰是工厂最不遵守法规的地方。

“我们发现，在这些关键地区，工厂所报告的二氧化硫排放情况与独立卫星测量结果之间的对应度最低。”卡普吕指出。这包括北京和上海等一些人口密集、经济条件较好的地区周边的燃煤电厂。

报道称，事实上，研究人员之所以会发现这一点是因为他们在研究中使用的方法，是将测量二氧化硫的卫星数据与相对较新的烟气地面排放监测系统的数据进行比较——这种方法能发现排放超标的地点，即便审查和报告没能发现污染超标的情况。

报道还称，这一名为《量化煤炭发电厂对中国更严格的二氧化硫排放标准的反应》的论文本周发表在《国家科学院学报》上。

报道指出，这项新研究可能包含了一些政策教训。首先，卡普吕说：“各国政府可以并应该利用遥感数据来提供独立数据，以核查那些受制于特定政策的排放者提供的数据。卫星数据有助于支持中央政府遏制空气污染的决心。”

她指出，的确，中国使用烟气排放连续监测系统并且能公布数据，是“中国环境管理取得真正进展的一个表现”。但卫星数据对于精准监测至关重要。

此外，卡普吕还说，实行更严格的排污标准是必要的，但要想让排放者持久减少污染还是不够的。如果能配合更高的企业和地方政府实施能力，加上支持准确报告的法规和规范，那新的标准才能最好地发挥作用。

“环境政策不能存在于真空之中，”卡普吕说，“这需要重塑对企业环境责任的普遍认识，并建立可信的报告制度。中国还有很长的路要走，但最近的进展非常令人鼓舞。”

责任编辑：张迪