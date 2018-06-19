不光金正恩 这些外国领导人都“排队”来华

原标题：锐参考 | 今天不寻常！除了金正恩，这些外国领导人都“排队”来华了——

小长假后第一天上班，大消息就不断。

其中颇令外界意想不到的，无疑是朝鲜最高领导人金正恩三个月里的第三次来华。

根据新华社报道，6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。

事实上，这两天要来中国的，不只是朝鲜领导人。本周起，中国迎来包括玻利维亚总统、巴布亚新几内亚总统、法国总理、尼泊尔总理等多名外国领导人和高官。

▲尼泊尔总理奥利

正如网友那句笑言：不在中国，就在来中国的路上——而世界局势变幻莫测的关键时刻，这些纷纷来华的外国领导人们，又都是为了啥？

共建“一带一路”，签订经贸大单……这些领导人的访华之旅很“实惠”

今天（19日）是个不寻常的日子。

除了朝鲜最高领导人金正恩，同样在今天抵达中国进行访问的，还有尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利。

“此访是尼泊尔完成政治转型后，尼总理首次访华，为两国领导人在新形势下进一步规划和引领中尼关系发展提供了重要机遇。”上周的外交部例行记者会上，发言人耿爽这样为奥利访华之行定调。

而“紧盯事态进展”的印媒则透露，作为奥利连任后对中国的第一次访问，外界将会看到中尼两国一系列协议的签署，其中包括能源方面合作及一条连接西藏至加德满都的铁路共建。

“6月19日至24日的行程中，‘一带一路’倡议下的许多项目和中尼印三国经济走廊的计划将得到讨论。”《印度时报》说。

▲《印度时报》 报道截图

同样是在今天，玻利维亚总统莫拉莱斯对中国的访问正进入第二天。

据《拉丁美洲先驱导报》报道，莫拉莱斯此行主要为拉动投资与加强双方商贸关系。

报道指出，这是莫拉莱斯总统第四次访华，也是他第二次对华进行国事访问，访问期间，“一带一路”框架下中玻双边进出口贸易、基础设施建设与公共安全等七个方面的协定有望签署。

▲玻利维亚总统莫拉莱斯

而正如尼泊尔和玻利维亚领导人的访华都与“一带一路”框架下的经贸合作紧密相关，另一位外国领导人的中国之行也早在启程前就“卯定”相同目标。

“总理对中国的访问将带来贸易、投资和就业机会……”

今天下午的一篇报道中，对巴布亚新几内亚总理奥尼尔20日-26日的访华之旅，其媒体《信使邮报》报以这样的期许。

此外，《今日巴布亚新几内亚》网站也指出，奥尼尔此次带领19名官员访问中国，除了签署共建“一带一路”倡议，还将致力于推动中巴两国间自由贸易协定的谈判。

▲《今日巴布亚新几内亚》网站报道截图

从南亚国家尼泊尔到拉美国家玻利维亚再到南太平洋国家巴布亚新几内亚……事实上，短短一周内，同为振兴经贸合作而来的，还有法国总理爱德华·菲利普。

据新加坡《联合早报》报道，爱德华·菲利普于6月22日至25日对中国进行正式访问，访问期间，除了与中国领导人就中法关系、中欧关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见，菲利普总理还将赴深圳和上海参访。

▲法国总理爱德华·菲利普

面对多国领导人来华，有外媒想趁机“带节奏”……

短短一周内，多位外国领导人接连访华，这一大阵仗明显让有些外媒“坐不住”了。

其中巴布亚新几内亚总理奥尼尔的访华计划，以及中国与南太平洋国家不断深化的合作，就被西方媒体趁机带了一把节奏。

“中国与南太岛屿的关系令美国担忧。”美国彭博社18日发文说。

文章援引美国和澳大利亚智库专家的观点说，中国对太平洋地区的投资，“显然具有战略意图和军事意图”，且可能对澳大利亚等国家造成军事威胁，影响美国海军及其盟国在太平洋地区维持自由和秩序的能力。

▲彭博社报道截图

《日本时报》18日则报道称，中国已经赶超日本，成为巴新的最大债权国，多个南太平洋岛国或将面临一场“债务危机”。

同样拿“债务危机”做文章的，还有澳媒。《悉尼先驱晨报》18日报道说，澳外长毕晓普说，中国正在寻求在南太平洋地区更大的影响力。

▲澳大利亚外长毕晓普

事实上，类似的危言耸听之声已不是第一次出现。中国外交部今年4月曾明确表示，南太岛国不是任何国家的势力范围，与其无事生非，不如多为南太岛国发展做些实实在在的事情。

无独有偶，尼泊尔总理奥利的访华之行，也正在令邻国印度感到焦虑。

《印度快报》网站18日刊文说，尼泊尔政府维持着一种反对印度的国际观，并继续亲近中国。

▲《印度快报》网站报道截图

“印度能否容忍印度、尼泊尔、中国的三边关系？”

澳大利亚《东亚论坛》网站12日刊登印度智库专家的文章如是发问道。文章说，中国在尼泊尔的存在和基础设施建设被视为抵消了印度在该地区的影响力。

▲《东亚论坛》网站报道截图

不过，香港《亚洲时报》网站15日刊登印度学者的文章分析认为，虽然印度各界一直渲染中国影响力，但事实上，长期以来是印度一直在把尼泊尔推向中国。

文章说，印度长久以来对尼泊尔实施经济封锁，导致尼泊尔经济增长放缓。尼泊尔与中国签署过境运输协议，是应对印度封锁的最后手段。

▲《亚洲时报》网站报道截图

“一带一路”靠实践赢来“对手”的合作意愿

事实上，不仅仅是哪一个或者哪几个国家。

希望借助“一带一路”来实现自身的发展与繁荣，正在变成颇具普遍性的发展理念。

“（日本）政府寻求参与中国的‘一带一路’倡议。”日本《读卖新闻》18日以此为题报道称。

▲《读卖新闻》英文网报道截图

据报道，日本政府本月公布的基建领域基本方针《基建系统出口战略》修订版中首次加入了推进日中合作的内容。

“政府将加强与中国在第三国进行基础设施建设方面的合作，并且计划增加对‘一带一路’项目的支持。”报道称。

▲资料图片：2018年4月16日的科伦坡港口城项目。科伦坡港口城项目是中斯两国在“一带一路”建设中的重点合作项目。

“‘一带一路’倡议提出五年来，世界各国听中国言，观中国行，尤其是随着一些项目的落地实施所产生的示范效应，一些国家对‘一带一路’的态度也开始由此前的怀疑、观望转变为现在希望参与并共享成果。”中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖对小锐说。

苏晓晖指出，在当今世界经济全球化遭遇逆流的背景下，包括日本在内的很多国家都感觉到面临的危机，它们希望能有更多对自身有利的选项，以实现经济的可持续发展。“‘一带一路’无疑是一个极具吸引力的选项”。

而在欧洲，“一带一路”倡议也在吸引更多的关注。

据法新社12日报道，法国参议院当天发布该机构关于“一带一路”倡议的首份研究报告。报告指出，法国应当在“一带一路”中发挥“引擎作用”，从而获得商业上的互惠，并推动欧盟发展。

“法国和欧盟必须参与‘一带一路’。”法国《费加罗报》报道说，无论法国是否参与，“一带一路”都是大势所趋，因此“法国最好的选择是参与其中，并尝试发挥主导作用”。

▲《费加罗报》网站报道截图

“通过这几年的实践，人们发现，‘一带一路’不是虚无的口号，更不是一些西方媒体所谓的‘战略工具’，而是实实在在的国际合作。”苏晓晖说。

责任编辑：霍宇昂