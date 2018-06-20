央视4问中美经贸关系:美变本加厉 我如何有力反制

原标题：美贸易战变本加厉 中国将有力反制！

美方在推出500亿美元征税清单之后，6月18日，又变本加厉，威胁将制定2000亿美元征税清单。商务部新闻发言人表示，美方发起贸易战，违背市场规律，不符合当今世界发展潮流，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益。

中方的应对既是为了维护和捍卫国家和人民利益，也是维护和捍卫自由贸易体制，维护和捍卫人类共同利益。无论外界环境如何变化，中方都将按照既定节奏，坚持以人民为中心，坚定推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，加快建设现代经济体系。

6月19日，《央视财经评论》邀请到商务部研究院对外贸易研究所所长梁明，以及国家发改委国际合作中心首席经济学家万喆做客演播室，深入分析。美方背离双方多次磋商共识、变本加厉，将对中美两国经贸和百姓长远利益带来哪些影响？四问中美经贸关系↓↓

一问：中美经贸现在面临怎样的处境？

梁明：美国变本加厉 中美经贸面临有史以来最大挑战

商务部研究院对外贸易研究所所长 梁明：我觉得有史以来这个词汇是可以用的。首先，我感觉从这个量级上来看，第一批是500亿，500亿看似规模不大，但是占比还是比较高的。比如中国对美国的出口，在2017年是1530亿，500亿就占了1/3了，所以说规模不小。如果从美方来看，美国对中国的出口才1300多亿，占比就更大了。假如说美国进一步到2000亿，这个量级就更大了，如果这样的话，这个史无前例就更加成立了。另外，从这两个国家的量级上来看，现在中美之间是经济体量最大的国家和第二大的国家的贸易争端，所以这个也是史无前例的。第三，这一次500亿涵盖的领域非常广，第一次清单是1333件商品，覆盖19张的商品，虽然经过了调整，这一次清单一和清单二加起来，仍然有1102项，有15张，所以说涵盖的领域也是非常广的。

二问：未来，中美经贸走向如何？

梁明：美方极限施压带有一种赌徒思维，未来中美经贸争端或将是一种常态

商务部研究院对外贸易研究所所长 梁明：美国政府此次是典型的讹诈行为和赌徒思维，中国从美国的进口仅有1500亿，所以说一开始美国想要加征1000亿的，但是如果加征1000亿的话，中方仍然有跟进的空间，所以说美国一下抛出2000亿，是认为你中国没有子弹可打了，是一种极限施压的做法。另外，这也是一种赌徒的思维，美国料想你没有子弹可打，没有筹码可进了。我国商务部这一次声明有一个亮点，说要有一个数量型和质量型的一个综合措施。除了关税政策，还有非关税政策，这种影响的规模是对等的，这个是一个非常综合的措施。当然，我们除了贸易之外，还有很多其他的措施，但是中国是有礼、有节的，不会主动施加这种措施的，但如果你逼到我们2000亿，逼到4000亿，那么对不起，我们非要采取这种综合措施了，是你先在道义上输掉了，这个我们没有办法了。未来，这种频繁的争端可能会成为一种常态。

三问：美国单边主义行为，对其他国家有什么影响？

梁明：美国单边主义行为失信于人，输掉世界

商务部研究院对外贸易研究所所长 梁明：美国这次单边主义的行为，注定会失信于人，会输掉全世界，自己反而得不到什么好处。我们也都知道美国这一次把自己最大的四个出口市场全得罪了，欧盟、加拿大、墨西哥、中国，这是美国四个最大的出口市场，如果这四个市场联手反制的话，美国的贸易逆差会进一步大幅增加。

四问：面对美国出尔反尔，中国应该怎么做？

万喆：中国发展要以我为主，对外界争端保持定力

国家发改委国际合作中心首席经济学家 万喆：我觉得我们非常需要以我为主，保持战略定力。因为美国现在出尔反尔，而且过一段时间也不知道又会怎样，美国可能希望借由这种不确定性来影响我们，或者影响其他的国家。但是对于中国这样一个国家来说，我觉得我们已经拿出了足够的诚意和信任度来做这件事情，这实际上就已经够了。在这两年，有两件事非常重要，第一个就是当英国要退欧，美国保护主义盛行的时候，中国一再强调说，我们要仍然加大对外开放的步伐，并强调人类命运共同体的概念。第二，在全球很多的国家，尤其是发达国家，把自己国内的矛盾都怪诸于别的国家。但是中国仍然是实打实进行自己的结构性改变。未来，我们仍然会迈着这样的步伐，以我为主，保持这样一个战略定力和战略思维继续前进。

责任编辑：张迪