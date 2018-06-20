中国大使提议“中印巴三方合作” 挑动印敏感神经

原标题：中国大使提议“中印巴三方合作” 意外挑动印度敏感神经

[环球时报驻印度特约记者 元贞]6月18日，中国驻印度大使馆与印度中国研究所、印度工商联合会、南亚外国记者俱乐部、印度外事记者协会共同主办题为“后武汉时期：中印关系愿景与速度”的研讨会。中国驻印度大使罗照辉在演讲中表示：“印度、巴基斯坦均已成为上合组织成员。希望将来能够在这个框架内举行中印巴领导人会晤。”这句话被印度媒体引申，意外挑动了一些人的敏感神经。

《印度时报》19日报道称，在新德里举行的研讨会上，中国大使引用“一些印度朋友”的话，建议中印巴三国可以在上海合作组织框架下展开合作，“安全合作是上海合作组织的三大支柱之一，一些印度朋友表示，中国、印度和巴基斯坦可以在上海合作组织下展开某种三边合作”。报道说，中国大使称这是一个“好的、建设性的想法”，“也许不是现在，但将来这是一个好主意，它有助于解决双边问题，并有助于维护和平与安宁”。

《印度时报》称，中国大使的话引发关注，印度一直认为，印巴双边问题需要双边解决，不需要会同第三方。中国大使的言论很快被印度外交部定义为“个人意见”。印度外交部回应说：“我们没有收到中国政府的任何建议，印度和巴基斯坦关系纯属双边，没有任何第三方参与的余地。”《印度教徒报》19日报道称，印度在野党国大党对中国大使的话表达了不悦。

中方多次表示，希望印巴通过对话协商以和平方式妥善解决有关问题。印巴关系改善也有利于南亚地区稳定。罗照辉19日还表示，中印关系的重要性已超越双边范畴。我们有广泛的共同利益，面临共同挑战。我们要继续推进“中印+”合作。

不少印度媒体也关注到，这次中国使馆举办研讨会和中国大使的发言，都突出释放了推动中印关系向前发展的积极信号。《印度斯坦时报》称，中国督促印度积极考虑签署“中印睦邻友好合作条约”，中方在10年前就已向印方提交了草案。罗照辉还呼吁中印两国妥善管控分歧，“我们都清楚，两国承受不起类似洞朗事件再次发生的后果”。

对于印度关心的贸易逆差问题，罗照辉说，中方无意寻求对印贸易不平衡。中国鼓励印度企业参加今年11月在上海举行的首届中国国际进口博览会。令人惊讶的是，迄今只有4家印度公司决定参加进口博览会。中方呼吁印度政府和工商界更积极地参与进来，以实际行动共同解决贸易不平衡问题。

责任编辑：张玉