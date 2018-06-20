原国安部副部长苏德良履新 曾被称“救火官员”

原标题：原国家安全部官员履新：中纪委驻最高检纪检组长

[编辑/张喜斌统筹/陈威]2018年6月14日，最高检察院党组理论学习中心组以上海市检察院原检察长陈旭，中宣部原副部长鲁炜违纪违法案件为反面教材，深刻剖析违纪违法根源，把自己摆进去，认真吸取深刻教训，进行集中研讨。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，最高检党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长苏德良，党组成员童建明，检委会专职委员张德利出席了上午的会议。据悉，这是苏德良、童建明和陈国庆首次以新身份亮相公开报道。

国安部副部长苏德良履新

6月14日，最高检党组理论学习中心组进行集中研讨，最高检党组书记、检察长张军主持并作发言。最高检党组成员、检委会专职委员陈国庆率先发言。

最高检党组副书记、副检察长邱学强，党组成员、副检察长孙谦、李如林，党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长苏德良，党组成员童建明，检委会专职委员张德利出席了上午的会议。据悉，这是苏德良、童建明和陈国庆首次以新身份亮相公开报道。

6月14日上午，最高检察院党组理论学习中心组进行集中研讨。党组中心组学习成员以上海市检察院原检察长陈旭，中宣部原副部长、中央网信办原主任鲁炜违纪违法案件为反面教材，深刻剖析违纪违法根源，把自己摆进去，认真吸取深刻教训，进行集中研讨。

公开资料显示：苏德良，男，汉族，1960年1月出生，浙江嵊州人，1985年3月入党，1980年9月参加工作，中央党校函授学院经济管理专业毕业，中央党校大学学历。现任最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高人民检察院纪检监察组组长。

据媒体报道，在上调国安部之前，苏德良在地方公安、国安系统任职，辗转上海、海南、宁夏三地。1980年，结束了在上海市公安学校的学习后，20岁的苏德良从警，四年后转入上海市国安局，担任过办公室副主任、长宁分局局长等职务。

1996年，苏德良成为上海市国安局局长助理。3年后，39岁的苏德良任海南省国安厅副厅长，3年后再度辗转宁夏，历任自治区政府副秘书长兼国家安全厅厅长、公安厅厅长、自治区政法委书记。

2007年，苏德良跻身宁夏回族自治区党委常委，成为副省级官员。2013年5月上调国安部，任国安部政治部主任。2015年1月，国安系统首虎——国安部原副部长马建落马。同年8月，其升任国安部副部长，被媒体称为国安部“救火官员”。

被称国安部“救火官员”

据媒体报道，2015年8月，就任国安部仅2年零4个月的苏德良晋升为国安部副部长。当年1月，国安系统首虎——国安部原副部长马建落马。因此，有媒体报道称其是国安部“救火官员”。

2015年1月16日，中央纪委国家监委网站发布消息：国家安全部副部长、党委委员马建涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。据悉，马建是名副其实的“老国安”，历任国家安全部副处长、处长、副局长、局长和国家安全部部长助理、副部长。

此外，马建还是十八大后国安系统的首虎。“打虎”风暴首次触及颇具神秘色彩的国安系统，曾一度让公众十分惊讶。5个月后，长期在国家安全系统任职的西藏自治区人大常委会原副主任乐大克落马，成为马建之后国安系统第二虎。

乐大克，男，汉族，1960年3月生，江西东乡人，1983年3月加入中国共产党，1976年12月参加工作，博士研究生学历。曾任西藏自治区人大常委会副主任、党组成员。2016年12月30日，乐大克以受贿罪被判处有期徒刑十三年。

要吸取陈旭、鲁炜等人犯罪教训

最高检以陈旭、鲁炜违法违纪案件为反面教材进行集中研讨，总结教训、引以为戒。6月14日上午，最高人民检察院党组理论学习中心组进行集中研讨，最高人民检察院党组书记、检察长张军主持并作发言。

党组中心组学习成员以上海市检察院原党组书记、检察长陈旭，中宣部原副部长、中央网信办原主任鲁炜违纪违法案件为反面教材，深刻剖析违纪违法根源，把自己摆进去，认真吸取深刻教训，进行集中研讨。

最高检党组成员、检委会专职委员陈国庆表示，检察机关领导干部一定要深刻吸取陈旭、鲁炜等人违纪违法犯罪教训，进一步坚定理想信念，始终牢记入党初心，始终保持共产党人的政治本色，努力推动检察工作新发展。

检察机关领导干部要自觉养成在党纪国法的约束下、在人民群众监督下工作的习惯，说老实话、做老实人、干老实事，真正做到能干事、干成事、不出事。

控告厅厅长许山松结合控告检察工作说，党员领导干部要不断补精神之钙、固思想之元、培为政之本。控申检察工作直接面对人民群众，岗位平凡但责任重大，作风建设更为重要，必须持之以恒常抓不懈。

监察局局长肖卓表示，全面从严治党、全面从严治检要把自己摆进去，检察机关绝非净土，对检察人员违纪违法问题决不可掉以轻心。检察机关监察部门要加强日常监督，在“治未病”上下功夫，做到真管真严、敢管敢严、常管常严。

最高检党组成员许卫国发言时表示，要从这两起案件中吸取六个方面的教训：理想信念动摇失守；对党假忠诚，当面一套背后一套；心存侥幸，不守纪律不守规则；交友不慎，不能恪守交友底线；生活糜烂，不能保持健康的情趣；监督不力甚至失控。

党员领导干部一定要引以为戒。全面从严治党、全面从严治检，基础在“全面”，关键在“严”，要害在“治”，深化在“建”。对检察人员要严管厚爱，构建长效机制，形成全覆盖监督格局。

张军在总结发言指出，全面从严治党在空间上没有例外，在时间上没有过去与现在，永远在路上，是永恒主题。没有全面从严治党，不忘初心、牢记使命就是一句空话。我们要把这次集中研讨当作一次特殊党课，思想上受到震撼，行动上收到效果。

各级检察机关领导干部要从提高党执政能力和领导水平的高度，切实承担起全面从严治党的主体责任和监督责任。

张军强调，要忠诚履行职责。检察机关的职责就是宪法规定的法律监督职责。完成好这一使命，要有奋勇争先的精神状态，决不能囿于自然、安于现状、消极懈怠，要积极开拓进取。完成好这一使命，要有很强很深的专业能力。

检察机关领导干部要以上率下，勤学、善思、实践、真悟，始终抓紧业务能力建设。完成好这一使命，要有愿沟通、善协调、求共赢的工作方式。[资料来源：最高人民检察院网站、中央纪委国家监委网站、北京青年报、澎湃新闻等]

来源：大白新闻

责任编辑：吴金明