女市委书记收到小学生调查污染来信 开会撂下狠话

原标题：收到小学生来信，市委书记批示问责

近日，浙江台州市委书记陈奕君，收到了一位四年级小学生来信。陈奕君随后作出批示：如情况属实，问责到人。

据《台州日报》报道，台州市椒江区海门小学四年级学生林近伟，在今年四五月间，参加了学校组织的“科技观察实践类”小论文调查项目比赛。他在家人的陪伴指导下，花了三天时间，通过实地观察、现场拍照、抽取水样、询问记录等方式，先后对椒江区庆丰河、海门河，椒北工业区废水，松浦河、松浦河旁农田水，溪口水库，黄岩长潭水库上游、宁溪镇、富山乡、屿头乡等的多个村落，进行了细致调查，最终形成了一个图文并茂的《家乡水资源污染情况调查报告》，并以书信的方式寄给了陈奕君。

台州日报报道

小学生林近伟在这篇调查报告中，反映了他调查涉足之处，已整治河道水质欠佳，工厂废水直排，水库上游和周边垃圾死鱼死动物遍布、脏水横流、牛粪满堆、有毒油漆桶乱扔等不堪景象。这位小学生，还提出了持续整治城河、严禁工厂废水直排、严格呵护水库水源不受污染等建议。“如果进行全面的地毯式的大调查，情况可能比以上这些更严重。”林近伟在调查报告中说。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，林近伟的这封信，得到了陈奕君的回应。6月10日，陈奕君在这封来信上作出批示：要求市“五水共治”办，对信中揭示的几处污染源问题，一一调查核实，如情况属实，立即督促属地政府两周内整改到位，否则一律予以问责到人。此后几天，台州市多次召开水体整治的相关会议。6月11日，《台州日报》刊发了2000字的报道《我市推行水体整治即改制》，“通过五分钟反应机制、一小时整改机制、当日反馈机制、隔日回访机制等机制，以猛虎扑食的干劲和狠劲抓好落实，全面提升城镇水污染防治水平，严防黑臭水体反弹。”报道中，台州市治水办相关负责人说。当日，台州市法院、市检察院、市公安局进驻市环保局，启动环境执法与司法联动机制，打击环境违法犯罪行为。12日，台州市政协主席陈伟义，带队督查了台州市永宁河椒江段，强调要以“水清、岸绿、景美”为目标，加快整治步伐，有效防止河道水质反弹。13日，台州市委书记陈奕君召开了美丽台州建设领导小组第三次会议，放了狠话。她表示，要下决心解决突出环境问题，统筹抓好治水消劣、饮用水源保护、大气污染防治、土壤污染治理、城乡垃圾处置等工作。要加强“低小散乱污”企业的综合整治，加快淘汰落后产能，严把引进企业、项目的“环保关”。

责任编辑：余鹏飞