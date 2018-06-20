市委书记落马 卖豆腐起家的陕西前首富被带走调查

原标题：市委书记落马后，首富被带走

陕西榆林市委原书记胡志强落马两天后，陕西前首富高乃则也被带走调查。

胡志强于6月12日被查，因在能源大市榆林主政9年时间，当地商人曾对“政事儿”（微信ID：xjbzse）表示，胡志强操控权力的空间非常大，还有多人涉入胡志强案。

就在高乃则被带走调查的当日，6月14日，榆林市委召开会议，传达陕西省委对胡志强涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的通报。

会议强调，要全力配合省纪委监委对胡志强涉嫌严重违纪违法问题的调查。要深刻汲取教训，切实引以为戒，严格要求自己，做到警钟长鸣，筑牢拒腐防变的思想防线。要坚决维护榆林改革发展稳定大局，扎实做好当前各项工作，巩固和发展全市追赶超越的良好态势。

据央广网报道，高乃则1961年10月出生于陕西省府谷县武家庄乡高庄则村，自幼家境贫寒，他的母亲由于没钱去大医院看病，在47岁时就去世了。高乃则也在这个时候开始出去经商，在府谷县城自己做豆腐，卖豆腐，用豆腐渣来养猪，开始了资本积累。

几年以后，高乃则用卖豆腐挣来的钱，承包工程并进入煤矿业。

据陕西当地媒体报道，高乃则在2009年实现工业产值18.27亿元，上交国家税费3.85亿元。他也被称为陕西首富。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在高乃则急剧积累财富的同时，他也以慈善家的形象亮相公开报道。

据报道，从2008年开始，他连续三年以巨额捐赠资金名列胡润慈善榜第91、第85、第15位。据榆林市府谷县官网显示，2006年，高乃则计划投巨资7.5亿元，建设高庄则区域性新农村，到2010 年10月，已经完成投资2.2亿多元。同时，他还为县内外教育、卫生、农村基础设施、外地抗震救灾等扶贫济困活动捐资8000多万元。2010年，他还为府谷的教育、卫生等公益事业捐资3亿多元。

2010年10月，在国际消除贫困日到来之际，高乃则获得了第三届中国消除贫困奖特别贡献奖。在这一年，他也被任命为中国扶贫开发协会副会长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，当时的中国扶贫开发协会会长为胡志强的父亲、山西省委原书记胡富国。当时，胡志强已在榆林担任市长。

在榆林，高乃则的负面消息也随之不断。

2008年6月，“陕西首富”高乃则与另外3名当地企业家，被府谷县聘为县长助理。但在2009年3月被媒体曝光后，高乃则等4人，被迅速免职。府谷县官方对此称，此项工作没有明确的政策依据，仍处于摸索阶段，工作难免会出差错。县委、县政府愿意主动诚恳接受新闻媒体与社会各界的监督， 对工作中存在的问题和失误进行了认真反思和检讨，本着有错必纠的态度，免去了高乃则等4人县长助理。

2012年5月，高乃则陷入涉嫌造假“夺”矿风波。据当时媒体报道，位于府谷县的余家伙盘煤矿，在原股东不知情的情况下，被高乃则牵头整合，并通过伪造证明等方式，在工商局将余家伙盘煤矿股东股权做了变更。此外，该事件还涉及相关政府公职人员，陕西榆林市纪委介入了调查。

而近年来最为关注的，则是网传的府谷县政府向陕西前首富高乃则名下公司借款6亿元的合同，牵头者为时任府谷县县长辛耀峰。

网传的这份借款合同签订时间为2014年7月23日，签约双方为府谷县国有资产运营有限责任公司与高乃则个人控股的公司。

合同显示，高乃则个人控股的公司向府谷国有资产公司借款6亿元，用作流动资金周转，约定借款期限为6个月，即2014年7月23日起至2015年1月22日。双方还约定，借款利率以府谷国有资产公司获得该笔6亿元资金的成本利率计算。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在2014年7月9日，时任府谷县县长辛耀峰曾召开专题会议，研究解决借款事宜。会议纪要证实了上述消息。

据报道，府谷国有资产公司借给高乃则个人控股公司的6亿元到期时间是2015年1月22日，然而依照上述府谷国有资产公司年报显示，截至2015年12月31日，这笔钱尚未归还。

辛耀峰于2016年5月由府谷县县长转任榆林市佳县县委书记。去年9月他被陕西省纪委调查，今年2月被陕西省纪委监委采取留置措施。

辛耀峰落马后，当年由他主导的6亿元借款再次引发质疑。有舆论认为，此间存在利益输送。

在辛耀峰被采取留置措施4个月后，主政榆林9年时间的胡志强落马。据知情人士对媒体称，胡志强落马或因辛耀峰被查有关。

责任编辑：余鹏飞